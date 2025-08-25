◆パ・リーグ 日本ハム１ｘ―０ソフトバンク＝延長１０回＝（２４日・エスコンフィールド）

２位・日本ハムが首位・ソフトバンクを延長の末に下して３連戦３連勝。今カードでの相手の優勝マジック点灯を阻止し、ゲーム差を０・５に縮めた。１０回に奈良間大己内野手（２５）が１死満塁から中前へサヨナラ打を放った。新庄剛志監督（５３）は相手のキーマン・近藤を３度、申告敬遠して完封リレーに導くなど、勝利にこだわった采配が実った。監督４年目５３８試合目で、初めて通算勝率が５割に到達。９年ぶりのリーグ優勝へ、勢いが加速してきた。

たたきつけた奈良間の打球が前進守備の二遊間を破った。ナインが一斉にベンチを飛び出した。０―０のまま迎えた延長１０回１死満塁、守備固めから入っていた伏兵のサヨナラ打。ヒーローは一塁ベンチへ猛ダッシュすると、新庄監督と熱い抱擁を交わした。首位ソフトバンクとの直接対決３連戦に３連勝。０・５差に迫る劇勝を、指揮官は「前回の（敵地での）３連敗の借りを、選手たちがきっちりエスコンで返してくれましたね。感謝しかないです」とかみ締めた。

執念でスコアボードに「０」を並べた。３回２死二塁で近藤へのカウントが２ボールとなると申告敬遠。続く山川との勝負を選んだ。８回には伊藤が中指がつるアクシデントの後に２死から川瀬に二塁打を浴びると、近藤を再び申告敬遠。延長１０回２死二塁でも、近藤に対し３度目の申告敬遠を選択した。「山川くんに、おいしいところのチャンスを与えただけです。あげるよって（笑）。（近藤は）いいバッターなんで、前回もああいうケースで左中間に打たれてたんで。これは作戦なんでね」と振り返った。

伏線は２週間前、１０日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）だった。同じ伊藤―モイネロの投げ合いで、１度目と同じ３回２死二塁から、近藤に左中間適時二塁打を浴びた。結果、その１点が決勝点となり０―１で敗戦。同一カード３連敗を喫していた。伊藤は「チームの作戦がもちろんある。悔しさはもちろんあるけど、最終的にチームが勝つことの方が今は大きいと思うので」と受け止めた。

その伊藤も執念で投げ切った。８回に中指がつって以降は「変化球だと１００％で投げきれる感じじゃなかった。１００球を超えたあたりから感覚はなかった」と終盤は真っすぐ主体で押し切った。降ってきたのは苫小牧駒大（現北洋大）時代の恩師・大滝敏之監督の言葉。「大滝さんの『粘り強さは気迫から』っていうのがポンと頭に出てきました」。偶然、秋季リーグ戦へ向けた記事を目にし、後ろから言われた気がしていた。気迫の１２９球で、９回までマウンドを守り抜いた。

４年目の新庄監督にとっては、２６２勝２６２敗１４分けで通算５割。１、２年目につくった４１の借金を完済した。「１、２年目はトライアウトでしょ。成績に入れないで（笑）。３年目が一番よかったですけど、しくじって。僕の勉強不足で。まぐれじゃなかったことを今、証明してるんで」。一つ負けると相手にマジックが点灯する危機を乗り越えた３連勝。最高のラストシーンをはっきりと思い描いている。（山口 泰史）

◆記録メモ 日本ハムは３、８、１０回にソフトバンクの近藤を申告敬遠。全てスコア０―０の２死二塁という場面だった。１試合で１人の打者を３度も敬遠したのは、１７年６月１８日に巨人のマギーを８、１０、１２回と歩かせたロッテ以来、８年ぶり。前回は前の打者が敬遠された３度目の打席で、亀井善行が逆転サヨナラ３ラン。ロッテの敬遠策は実らなかったが、この日は近藤の後ろを打つ４番の山川を敬遠後３打席いずれも打ち取り、完封勝利につなげた。