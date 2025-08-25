◆米大リーグ パドレス―ドジャース（２４日・米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、今季最後の首位攻防３連戦の最終戦となる敵地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、１打席目は四球を選ぶと、続く２番ベッツが中前打、フリーマンが四球で無死満塁とチャンスメイク。T・ヘルナンデスが満塁弾目前の大飛球を放ったが、中堅ロレアノがホームランキャッチ。三走・大谷がタッチアップでホームに生還した。

前日２３日は、２試合連続ノーヒットに終わり、今月２０戦目にして連続試合出塁もストップ。チームは連敗で８月１３日以来１０日ぶりに２位転落していた。宿敵との今季最終決戦は、スイープ阻止へ、山本由伸投手（２７）が今季１１勝目をかけて先発マウンドに上がる。

勝ったチームに地区優勝へのマジックが点灯する両チームの今季最終対戦。パドレスが勝った場合は、パ軍が７５勝５６敗となり、７３勝５８敗となるドジャースは残り３１試合に全勝しても１０４勝のため、パドレスにマジック「３０」が点灯。ドジャースが勝つと、パドレスとの同率首位に立つが、両軍の対戦成績はすでに８勝４敗でドジャースが勝ち越しが決まっており、残り３１試合に両軍が全勝してもドジャースが首位となるため、マジック「３１」が点灯する。