¡Ú¿·³ã2ºÐS¡Û¥ê¥¢¥é¥¤¥º¥·¥ê¥¦¥¹4ÇÏ¿Èº¹°µ¾¡!¡¡Íè½Õ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ø¼êÄÍµ×»Õ¡Ö¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÎÌ´¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×
¡¡ÇËÅ·¹Ó¤Ê¶¯¤µ¤À¤Ã¤¿¡£¥ê¥¢¥é¥¤¥º¥·¥ê¥¦¥¹¤Ï¥²¡¼¥ÈÆþ¤ê¤ò·ù¤¬¤ê¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÃÙ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬°ã¤Ã¤¿¡£°ìµ¤¤Ë2ÈÖ¼ê¤Ø²¡¤·¾å¤²¤ë¡£½Ö»þ¤ËÀÞ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥»¥ó¥¹¤Î¤Ê¤»¤ë¶È¡£¤³¤ÎÆü¡¢¸½Ìò24¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëJRAÄÌ»»1Ëü2000²óµ³¾è¤òÃ£À®¤·¤¿ÄÅÂ¼¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¸å¤í¤òÂÔ¤¿¤º¤ËÄÉ¤¤½Ð¤·¤¿¡×¡£ÇÏ¾ì¤Î¿¿¤óÃæ¤ò¥°¥ó¥°¥ó¿¤ÓÂ³¤±¡¢¸åÂ³¤ò4ÇÏ¿ÈÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é¤¤¤¤Æ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²ÝÂê¤Ï»Ä¤ë¤±¤É¡¢°ì½ï¤ËÄ´¶µ¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡£¾å¤òÌÜ»Ø¤»¤ëÁÇºà¤À¤È»×¤¦¡×¤È´À¤ò¤Ì¤°¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂÎ¤ËÎ®¤ì¤ë¤Î¤ÏÌ¥ÏÇ¤Î·ì¡£Éã¤Ï±ÑG1¡¦2¾¡¤òµó¤²¤¿¥Ý¥¨¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥ì¥¢¡£¸½2ºÐ¤¬½éÀ¤Âå¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¼õÂÛÎ¨¡ÊÅöÀ¤Âå¤Î·ìÅýÅÐÏ¿¿ô¤Ï37Æ¬¡Ë¤¬Äã¤¯¡¢¸½ºß¤Ï¥·¥ó¥¸¥±¡¼¥È¤¬²ò»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Î³èÌö¼¡Âè¤Ç·ìÅýÅª²ÁÃÍ¤¬¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£Ì¾¥Þ¥¤¥é¡¼¤À¤Ã¤¿Éã¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ë¥Þ¥¤¥ë¤ÇÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¼êÄÍµ×»Õ¤Ïº£¸å¤Îµ÷Î¥±äÄ¹¤Ë¤â´üÂÔ¡£¡ÖÊì·Ï¤Ë¡ÊÊìÉã¤Î¡Ë¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥à¥¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌµÂÌ¤ÊµÓ¤ò»È¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Êë¤ì¤Ï¥Þ¥¤¥ë¤ÎÄ«ÆüÇÕFS¡Ê12·î21Æü¡¢ºå¿À¡Ë¤«¡¢µ÷Î¥±äÄ¹¤Ç¥Û¡¼¥×¥Õ¥ëS¡ÊÆ±27Æü¡¢Ãæ»³¡Ë¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡£Ì¾»Ø´ø´±¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯´°Á´À©ÇÆ¤Ø¡¢»Ä¤¹¤Ï¥À¡¼¥Ó¡¼¤Î¤ß¡£Íè½Õ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤Ø»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÎÌ´¤Ï¸«¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£½½Ê¬¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¾¡¤ÁÊý¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¶¯¤¤ÇÏ¤¬½Ð¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£ÂÀÍÛ°Ê³°¤ÇºÇ¤âÌÀ¤ë¤¤À±¤«¤éÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥·¥ê¥¦¥¹¡£¼«¿È¤Î¤¤é¤á¤¯µ±¤¤ÇÌ¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡¥ê¥¢¥é¥¤¥º¥·¥ê¥¦¥¹¡¡Éã¥Ý¥¨¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥ì¥¢¡¡Êì¥ì¥Ã¥É¥ß¥é¥Ù¥ë¡ÊÊì¤ÎÉã¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥É¡Ë23Ç¯3·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡²´2ºÐ¡¡Èþ±º¡¦¼êÄÍµ×±¹¼Ë½êÂ°¡¡ÇÏ¼ç¡¦º£Ê¡ÍÎ²ð»á¡¡À¸»º¼Ô¡¦ËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»Ô¤Î¼ÒÂæ¥Õ¥¡¡¼¥à¡¡ÀïÀÓ2Àï2¾¡¡Ê½Å¾Þ½é¾¡Íø¡Ë¡¡Áí³ÍÆÀ¾Þ¶â3885Ëü7000±ß¡¡ÇÏÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ï´§Ì¾¡Ü¹±À±Ì¾¡ÊÂÀÍÛ°Ê³°¤Ç°ìÈÖÌÀ¤ë¤¤À±¡Ë¡£