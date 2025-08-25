「ウエスタン、阪神３−３広島」（２４日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

軽やかに腕を振った。降格後初登板の阪神・湯浅京己投手が、１回３安打１失点。試合中の真剣な表情から一転、試合後には笑顔を見せて「真っすぐはいい感じで投げられたと思う」と手応えを口にした。

２点ビハインドの七回に２番手で登板。先頭から連打を許して無死一、二塁。持丸のバントには素早く反応して三塁へ送球し、進塁を許さなかった。ただ２死一、三塁から中村貴に左前適時打を打たれて１点を献上。「変化球が甘く入ったのは反省点」と久しぶりの登板を振り返った。

１５日の巨人戦で同点犠飛を許し、１７日に出場登録を抹消。９日ぶりのマウンドに上がり最速１５２キロを計測するなど、「（疲労は）だいぶ取れた」と軽快な動きも見せて回復をアピールした。

平田２軍監督は「良かったんじゃない。１点取られたのとか関係ない。１イニングしっかり投げられたということと、ストレートも走っていた」と称賛した。最短での１軍昇格は２７日のＤｅＮＡ戦。湯浅は「頑張ります」と短い言葉に力を込めた。