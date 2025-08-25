Ｊ１のＣ大阪は２４日、大阪市舞洲でＪＦＬのティアモ枚方とトレーニングマッチを行い、２−３で敗れた。日本代表ＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）の弟、ＭＦ久保瑛史（１７）が２１日に加入後、トレーニングマッチで初出場を果たし、４５分プレーした。試合後に取材に応じ、加入の決め手や兄とのやりとりなどについて語った。

久保がプロサッカー選手としての一歩を踏み出した。ボランチを本職としながら、１本目は慣れない左センターバックで先発出場し、最初はマークを見失うなど苦戦。２本目はポジションを１列上げて主戦場に移ると、動きは活発化した。２３日のＪ１神戸戦に出たメンバー以外で臨んだ中「チームにもっと加わっていけるように」と汗を拭った。

レアル・ソシエダードの下部組織に属し、今年６月にスペインの高校を卒業すると、オファーがあったＣ大阪入りを決意。２０１７年にＦＣ東京へ加入した兄と同じく、初のプロ契約はＪリーグとなった。レアル・ソシエダードの下部で１年続ける選択肢もあったが「このままだと良くない」とし、足りない強度とトップチームでのプレー経験を求めた。

契約に際しては兄の後押しがあった。家族と相談した上で、建英には「やりたいようにやれば。自分で決めろよ」と背中を押された。「私生活でも非常に優しい兄」と慕い、スペインでも時には試合を見に来てくれたり、助言をくれる言葉は大きかったはずだ。

視察したアーサー・パパス監督はじっくりと育てる腹積もりだ。「順応することを意識してやってほしい。（過度な）期待は彼への影響が大きいかな」。プロとしてのキャリアが始まった久保は「こういった練習試合でも自分の存在をアピールしていければ」と意気込んだ。

◇久保瑛史（くぼ・えいじ）２００７年９月２日、川崎市出身。６学年上の兄は日本代表の建英。いとこに陸上女子８００メートル日本記録保持者の凛。１７年から横浜Ｍのアカデミーに所属し、２２年８月にスペイン１部のレアル・ソシエダードの育成組織に入団。２３年に年代別の下部組織に昇格した。２５年８月にＣ大阪に加入。背番号は２６。ポジションはボランチ。１８０センチ、７３キロ。