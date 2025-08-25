エイベックスの松浦勝人会長が25日までに、自身のX（旧ツイッター）を更新。保有する仮想通貨ビットコインの現在の評価額を公開し、大きな反響を呼んでいる。

松浦氏は24日夜の更新で「サンキュー、くまくま！」と記し、ビットコインの保有状況が表示された画像を添付した。そこにはビットコインの保有数量が「106」、そして評価額（円）が「17億8991万」と表示されている。

また1つ前のポストでは、同様のビットコインの表示に加え、イーサリアム（ETH）の評価額が約5億3000万円と表示されている画像も添付しており、両仮想通貨について「買うか売るか。売りません」と述べている。

これらの投稿に対し「さすが会長！」「売る時は教えてください」「凄すぎます」「桁が違いマッスル」「さすがですね」「桁が違いすぎて想像できない」「17億ワロタw」「会長すげぇぜ！」「桁が多すぎる」などとさまざまな声が寄せられている。

松浦氏は昨年3月1日、Xで当時のビットコインの評価額を公開。その時点で保有数量は「100」で、評価額の欄には「9億3695万円」と記されていた。そして同3月5日には「BTCだけで10億超えた！どこまで行くんだー！」と明かしていた。