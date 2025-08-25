お笑い芸人ビートきよし（75）が25日までに、X（旧ツイッター）を更新。俳優黒沢年雄（81）のブログ内容にツッコミを入れた。

黒沢は21日に更新した自身のブログで、「インチキアルバイトで一回三万円？！…頭が回らない人だ」といわゆる闇バイトなどをする人に対し苦言を呈し「その気になれば…世の中には人に喜んで頂いてお金になる仕事はいくらでもある…月に50万位は簡単だ！例を挙げたら切りが無い…目の前に山ほど落ちているからだ…」などと記していた。 黒沢はさらに「必死に覚えれば出来無い事はない！ 例えれば…エアコン、電気関係、掃除、家関係の修理や大工…家に住む人間にとって必要不可欠な事が出来る何でも屋…高齢になっても出来る。ひとつの修理で一万円前後は難しい事では無い…一日数件回っただけで5万円、1か月20日働いて100万…経費を引いてもかなりの手取りだ…勿論、前後はあるし、身体の事もある。後は全て人間性…評価がよければ次から次だ…。僕が若かったら、今の世の中宝の山だぜ！ なかには、そんな簡単に出来るわけないだろうと反論する輩がいるだろう…その輩は何をやっても上手く行かない。問題はやる気次第…世の中生き抜くは難しい事では無い！ それも楽しんでやる…それが一番です！」とも書いていた。

きよしは、黒沢のこのブログの内容を報じた一部メディアの記事内容を記したポストを引用。「黒沢さんそれは違う普通で月50なんて無理だって俺でもわかります」と記した。

きよしの投稿に対し「どういう仕事だと、月50万円稼げるのかな？」「30万でもしんどいんとちゃうかな」「市民の声を代弁してくださりありがとうございます」などとさまざまな声が寄せられている。

きよしは現在、横浜市中区伊勢佐木町でカラオケスナック「スター☆場」を経営している。