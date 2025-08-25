LiSAがサプライズ 『鬼滅の刃』無限城編の主題歌をライブ初披露 梶浦由記の全国ツアーファイナルで
作詞家の梶浦由記が24日、埼玉・大宮ソニックシティ大ホールで全国ツアー『Yuki Kajiura LIVE vol.#21〜60 Songs〜』のファイナルを迎えた。LiSAがサプライズで登場し、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』主題歌の「残酷な夜に輝け」をライブ初パフォーマンスした。
【ライブ写真】『Yuki Kajiura LIVE vol.#21〜60 Songs〜』の様子
梶浦はデビュー32年目にあたる今年、7月26日の大阪公演を皮切りに全国4都市10公演を巡った。ツアー中に梶浦が還暦を迎えたこともあり、作曲家らしく、年齢を楽曲数に見立て、並行して開催する、Soundtrack Special公演とあわせて、のべ60曲を披露した。
日替わりゲストには、30周年武道館公演『Kaji Fes.』にも参加した、ASCA、JUNNA、KOKIAが参加。ソロアーティストとして活動しながらも、話題のミュージカルにも多数出演している実力派シンガー・鈴木瑛美子は、全日程にゲストとしてツアー初参加。21回目を迎えたYuki Kajiura LIVEに新しい風を吹かせた。
そんなツアーの最終公演には、各公演に日替わりで出演してきたASCA、JUNNA、KOKIAも集結。それぞれが持ち味をいかした歌唱でステージを彩った。
今回アンコールにサプライズゲストとして登場したLiSAは、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』主題歌の「炎」に加え、絶賛公開中の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』主題歌の「残酷な夜に輝け」を歌唱。これまでも同シリーズで多くの楽曲を作り上げてきた梶浦と共に、ライブでは初となるパフォーマンスを披露し、会場を沸かせた。
最終公演の前日23日には、FictionJunction feat. KAORIによる新曲「引き出しで発光している」が配信リリース。Yuki Kajiura LIVEでもおなじみのKAORIをフィーチャリングした楽曲は、このツアーで初披露された、夏の終わりにふさわしい、メロウなミディアムナンバーとなっている。
