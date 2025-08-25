グラビアアイドルの三田悠貴（27）が24日までに、自身のインスタグラムとストーリーズを更新。雑誌やデジタル写真集の撮影ショットを投稿した。

「大ボリュームだったでしょ」とファンに呼びかけ、オレンジ基調や、白の大胆なビキニ姿に加え、黒のトップスにグレーのランジェリー姿などを公開。白のビキニを着用したデニムコーデも披露した。

「みんなのおかげでグラビアできてることいつも感謝してますありがと〜」と思いも伝えた。

ファンやフォロワーからも「可愛すぎる」「可愛さマシ増し」「cute」「ナイスバディ」「あふれそう」「ぷるんぷるん」などのコメントが寄せられた。

三田は岐阜・揖斐川町出身。大学卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務していたが、タレントを目指して上京した。抜群のスタイルなどを魅力に、23年3月にグラビアデビューを果たし、24年12月には初写真集「み・た・い？」を発売。中学時代にはバドミントンで県大会準優勝の好成績を挙げて東海大会に出場するなど運動神経が良いだけでなく、大学時代には秘書検定や簿記検定も取得している。CBCテレビのバラエティー番組で軽トラックに乗って全国の名所を訪れるコーナーも担当している。