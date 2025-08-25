巨人は２４日、甲斐拓也捕手（３２）が都内の病院で画像検査を行い、チームドクターによって「右中指中手骨頭骨折」と診断されたと発表した。同日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）の試合前練習に不参加で、試合も欠場。阿部監督は試合後に「骨折しちゃったから抹消します」と出場選手登録を抹消することを明かした。

甲斐は２３日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）に「８番・捕手」で先発出場。６回無死一塁の守備で本塁クロスプレーとなった際に、右手がヘッドスライディングしたＤｅＮＡ・蝦名に巻き込まれる形となり、負傷した。治療後にプレーを再開しフル出場したが、骨折していたことが判明した。

１７年、１軍に定着して以降では初めてのけがによる離脱で、レギュラーシーズン中の復帰には黄色信号がともった。ソフトバンクから移籍した今季はここまで６８試合に出場し、攻守で奮闘してきただけにチームにとっても大きな痛手だ。阿部監督は「いる戦力でやらないといけないのでね。チームにとっても痛いですけど、やるしかない」と語った。代わって小林誠司捕手（３６）が１軍に昇格。チーム一丸となって乗り切る。