◇セ・リーグ 阪神8-1ヤクルト（2025年8月24日 神宮球場）

つなぎ役を担う、阪神・中野の存在感を誇示する神宮の夜となった。リードが3点に広がった8回2死一、二塁の第5打席。中野は1ボールから石原の外角スライダーを引っ張り込んで右前打とした。6月14日楽天戦以来、今季2度目の4安打。なおも満塁から次打者・森下、佐藤輝の連続適時打につながった。

「いい形で打てているから詰まっても（野手の間に）落ちるというのもある。積極的に振っていけている部分もあるので、振りにいけているのはタイミングが合っている」

快音が止まらなかった。初回1死の第1打席で中前へ運ぶと、3回2死一、二塁では先制の決勝打。カウント2―1から、奥川の真ん中直球を中前へはじき返した。高い技術を裏付けたのは、7回無死の第4打席。カウント2―2から内角を突いてきた相手バッテリーの配球をあざ笑うかのように、いとも簡単に中前へ落とした。

2戦連続、今季10度目の猛打賞。打率リーグ1位の広島・小園を猛烈に追い上げる。19日中日戦を終えた時点で、小園の打率・292に対し中野は同・282。それが20日の同戦で2安打を放つと、ここ2試合でも7安打を上積みした。この日の試合前時点の・288から・294まで急上昇し、小園とは2厘差まで急接近。安打数も同4位タイの124まで伸ばした。

バットを体から離さず、最短距離でボールへぶつける打法を意識し続ける今季。かねて「ホームランが出た後に打撃が崩れやすい」と話してきた背番号51にとって、計509打席を消化して0本塁打も好調の要因と言える。「（打撃の）状態を継続していきたい」。これほど頼れる2番打者は、中野拓夢をおいて他にいない。

（石崎 祥平）