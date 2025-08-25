阪神の早川太貴投手（２５）が２７日のＤｅＮＡ戦（横浜）でプロ初先発することが２４日、分かった。週明けにも１軍に合流する見込みで、この日はＳＧＬでキャッチボールなどで調整した。

育成３位入団で、１年目から２軍の先発ローテに入った中、７月１３日に支配下登録された。さらにその３日後の１６日にプロ初の１軍昇格。同日の中日戦で九回２死一、三塁の場面でプロ初登板を果たし、ボークで失点しながらも、最後は高橋宏を空振り三振に斬った。藤川監督は「非常に緊張感はあると思うんですけど、次からは我に返ってやってくれれば」と期待の言葉を残していた。

その後は登板機会がなく、２１日に出場登録を抹消。２軍ではロングリリーフと先発の両にらみで調整を行ってきた中、再びチャンスが巡ってきた。ここまで２軍では１６試合に登板して８勝１敗、防御率２・８２と成績を残している。

早川は２２日のウエスタン・広島戦（ＳＧＬ）に先発し、６３球を投じて４回２失点。そこから中４日での登板となる。ＤｅＮＡ３連戦は２６日の初戦が村上、３戦目は伊原が先発する見込み。デュプランティエら先発陣が外れている期間での大きな機会となる。