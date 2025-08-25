無痛分娩、麻酔を追加しなかった結果…後々、後悔する事態に｜出産レポ#5【ママリ】
いよいよ迎えた出産当日。無痛分娩をするため、麻酔や促進剤の準備が進みます。不安と緊張に包まれたまま、初めての出産が始まりました。
腰から麻酔が入り、無痛分娩に向けた準備が着々と進みます。
麻酔の効き具合をチェックされたものの、無痛分娩の痛みがどれほどのものかわからないkantabouさん。本当に麻酔が効いているのか、不安を感じていました。
麻酔を追加するかたずねられたものの、これからどれほどの痛みがくるのか想像がつきません。kantabouさんはなんと答えていいか分からず、戸惑ってしまいました。
麻酔が本当に効いているのか…不安を抱えながら、「追加しますか？」とたずねられたkantabouさん。
まだ耐えられる痛みだったため、「大丈夫です」と答えたものの、その判断が後に自分を追い込むことになるのでした。
あなただけの出産の物語
初めての出産で、たくさんの不安と葛藤を抱えながらも、ひとつひとつ乗り越えていったkantabouさん。
予想もしなかった展開の連続。出産のかたちは十人十色で、思い通りにならないことばかりです。それでも、赤ちゃんと出会った瞬間、すべてが報われるような気持ちになるのは、多くのママたちが共感できる経験かもしれません。
どんな出産であれ、真剣に向き合い、乗り越えたことに変わりはありません。
赤ちゃんを迎えるその姿は、どんなかたちであっても尊く、かけがえのないものです。思い通りにいかないことも、涙する日々も含めて、それが「あなただけの出産の物語」。誰かと比べず、自分自身をねぎらってあげてくださいね。
記事作成: lilyco_cw
（配信元: ママリ）