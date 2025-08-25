「ヤクルト１−８阪神」（２４日、神宮球場）

神宮球場のスタンドから「このまま走れ、タイガース」の合唱が響く。驚異的な強さで首位を独走するチーム。２年ぶりの歓喜を目前にしても、開幕から続けてきた戦い方は変わらない。可能にさせるのが阪神不動の２番・中野拓夢内野手の存在感。先制Ｖ打を含む４安打で、２戦連続の猛打賞を記録した。

「才木も一発でバントを決めてくれて、いい形で回ってきた。なんとかかえしたいと思っていました」。まず振り返ったのは三回の打席だ。１死から小幡の左前打、才木の犠打で作ったチャンス。近本が四球を選ぶと、中野に打席が巡った。奥川に対して２−１から４球目、高めの直球をフルスイングではじき返した。

中前適時打で４戦連続安打、３試合ぶりの打点をマーク。「いい形で打てているからこそ詰まっても（フェアゾーンに）落ちる」と、納得の一打で流れを引き寄せた。七回には先頭で中前打を放つと八回は２死一、二塁から右前打。満塁とチャンスを広げ、森下の３点打を呼んだ。打席ごとの役割をこなしながら打率を・２９４まで上げた。

１試合４安打は６月１４日の楽天戦以来、今季２度目。１０度目の猛打賞は２１、２２年以来３年ぶり３度目だ。「積極的に振っていけているのは、タイミングが合っているから。こういう状態を継続していけたら」。チーム２年ぶりの歓喜に加え、個人タイトルも射程圏内。主役にも脇役にもなれる“最恐”の２番が、このまま独走Ｖを導いていく。