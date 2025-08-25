「巨人２−４ＤｅＮＡ」（２４日、東京ドーム）

右手で大きくガッツポーズをし、ＤｅＮＡドラフト１位・竹田祐投手は勝利のハイタッチに加わった。デビューから２戦２勝となり、チームの巨人戦の連敗も５で止めた。「２人と野球がやりたいと思ってプロ野球の世界に入ってきたので、ベンチで見てても楽しかった」。伊勢、入江と明大ＯＢでつないだ勝利のバトン。今につながった。

敵地の雰囲気に自然とのまれていった。初回、いきなりストレートの四球。さらに２ボールと６球続けて外れた。たまらず、女房役・山本もタイムを取った。「ストライク投げろ」。強い言葉で背中を押す。試合前から「吐きそう」と話していたことを知っていたからこそ、すぐに動いた。

そこから落ち着きを取り戻して、無失点の立ち上がり。五回にはリチャードに特大本塁打を許し、なおも２死満塁を背負うが、丸を一ゴロで封じ込めた。６回５安打１失点と粘った２勝目。１８年の東克樹以来、球団新人投手の巨人戦初登板で初勝利を手にした。

前回１６日の中日戦ではプロ初登板で白星をつかみ、明大の先輩・入江と買い物へ出かけた。プロ初勝利を祝って財布、カードケース、ベルトとたくさんプレゼントされた。入江は「予算内」と笑うも、「買ってあげたくて」と言う。伊勢からもプレゼントを渡され、この日は「ナイスゲーム」とねぎらわれた。

大学時代には実現しなかった明大リレーがプロの世界で実現し、「大学時代に戻った気がして楽しかった」と竹田。追いかけた先輩の背中と並び、これからは一緒に走り続ける。