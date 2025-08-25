「日本ハム１−０ソフトバンク」（２４日、エスコンフィールド）

執念の“スイープ返し”だ。日本ハムは０−０で迎えた延長十回、奈良間大己内野手（２５）のサヨナラ打で首位・ソフトバンクに３連戦３連勝を飾り、０・５ゲーム差に肉薄した。新庄剛志監督（５３）は３番・近藤に対して申告敬遠３度の執念采配。これにエース・伊藤大海投手（２７）ら投手陣が応え、９日から敵地でソフトバンクに喫した３連戦３連敗の借りを見事に返した。

会心のリベンジに、新庄監督の目尻も下がった。粘って粘って最後はサヨナラの劇勝。「前回の３連敗の借りをきっちりエスコンで、選手たちが返してくれましたね。感謝しかないです」。敵地で３タテを食らい、最大４ゲーム差に開いた苦境から２週間。直接対決で見事な“スイープ返し”をお見舞いし、一気に０・５差に詰め寄った。

伊藤とモイネロ、両エースの息詰まる投手戦。執念の采配が白星を手繰り寄せた。相手打線で最も厄介な近藤を、何と３度も申告敬遠。三、八、十回といずれも２死二塁の場面で徹底的にリスクを避けた。

「山川くんにおいしいチャンスを与えただけです」。そううそぶいて笑いを誘った指揮官だが「いいバッターなので。前回もああいうケースで打たれていたし、これは作戦なんでね」とキッパリ。１０日の対戦では、伊藤が近藤に浴びた先制適時二塁打の１点で敗れただけに、同じ轍（てつ）を踏むわけにはいかなかった。

伊藤もしっかり応えた。白星はつかずも９回を１１奪三振無失点。山川の２度を含め、５度のピンチを全て切り抜けた。八回１死では右手の中指がつったが、治療後に続投し、１２９球の熱投を見せた。「今日の試合の大事さはわかっていた」とうなずき、敬遠策にも「悔しさはもちろんある。ただ、最終的にチームが勝つことが今は大きい」と納得。「自分の勝ち以上に、本当にうれしい１勝」と顔ほころばせた。

この日は守護神・柳川が疲労を考慮されて出場選手登録を抹消。先を見据えた中、落とせない一戦でブルペン陣も助ける投球を見せたエースに、新庄監督は「３勝ぐらいの評価はしたい」と絶賛した。価値ある白星で就任４年目の勝率が５割となったが「全く興味ない」と気に留めず。「去年まぐれって言われて、まぐれじゃなかったことを今、証明しているんで。あとはゴールに向かってみんなで楽しく。緊張するところは目いっぱい緊張して」。９年ぶり優勝への道が、またハッキリと広がってきた。