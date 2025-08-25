◇ナ・リーグ ドジャース―パドレス（2025年8月24日 サンディエゴ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、敵地でのパドレス戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席は四球を選んだ。

パドレスの先発はリーグ2位の13勝を挙げる右腕ピベッタ。この打席は制球が定まらず、2球目のカーブを空振りした以外は全て速球が高めに外れて一塁へ歩いた。続くベッツも中前打、フリーマンも四球を選んで無死満塁を演出した。この好機でT・ヘルナンデスが中堅方向へ本塁打性の打球。中堅ロレアノが超美技で好捕して満塁弾は阻止されたが、大谷がタッチアップして先制のホームを踏んだ。

大谷は20日のロッキーズ戦に先発登板も4回にライナー性の打球が右太腿を直撃。翌21日は当初の予定通り今季初の「休養日」で試合を欠場した。前日のパドレスとの首位攻防第1戦は試合復帰したが、ダルビッシュに無安打に抑えられるなど3打数無安打1四球と6試合ぶり、今月2度目の無安打に終わった。第2戦も4打数無安打と2試合連続無安打で、チームも完敗して10日ぶりに首位から陥落した。

この日がレギュラーシーズンで最後の対戦。勝った方に地区優勝へのマジックナンバーが点灯する。パドレスが勝てば75勝56敗となり、残り31試合のうち30勝すれば105勝。73勝58敗となるドジャースは残り31試合に全勝しても104勝のため、パドレスに「M30」が点灯する。逆にドジャースが勝てば再び同率首位。残り31試合に両軍が全勝し、勝率で並んだ場合は既に対戦成績（23日時点で8勝4敗）で勝ち越しを決めているドジャースが上位のため「M31」が点灯する。