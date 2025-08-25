もう、家に帰りたくない…〈月収55万円〉48歳サラリーマン、夜の公園で嗚咽。心を病んだ原因は「同居する76歳母」のひと言

親の老いや病を前にしたとき、家族の心は大きく揺れ動きます。特に、これまで支えられてきた存在が弱り、時に自分を攻撃するような言葉を放つと、その衝撃は計り知れないでしょう。介護は愛情だけでは支えきれず、時には介護者の心をすり減らしてしまう現実があるのです。

まさか、自分の母親が…

夜の公園で話をしてくれたのは、都内の中堅メーカーで課長職を務める鈴木はじめさん（48歳・仮名）です。月収は手取りで55万円ほど。独身で、都内の戸建てで76歳になる母親と2人で暮らしています。

「家に帰りたくないんです。怖いんです……」

うつむいたまま絞り出すような声で、はじめさんは語ります。これほどまでに帰宅を嫌がるようになったのは、ここ最近のこと。原因は、同居する母・敏子さん（76歳・仮名）の認知症でした。

はじめさんが母親の異変に気づいたのは、1年半前のことだといいます。最初は「また同じことを聞くな」程度の、加齢による物忘れかと思っていました。しかし、症状は徐々に進行。献立を思い出せなくなったり、鍋を焦がすことが増えたり。さらに性格が変わったかのようなふるまいをするようになったことをきっかけに、避けていた病院へ。それが半年前のこと。アルツハイマー型認知症との診断が下されました。

「頭では分かっていたつもりでした。でも、いざ診断されると、目の前が真っ暗になるというか……。母は昔から本当にしっかりした人で、私が小さかったころからずっと女手一つで育ててくれたんです。そんな母が、徐々に変わっていく姿を見るのは、正直、つらいです」

まだ日常生活を送ることはできますが、何かあると心配なため、週5日でデイサービスを利用しています。経済的な負担は大きいものの、「その分、安心を買っていると思えば安いものです」とはじめさん。それでも不安は募り、日中に何度か家に電話を入れることもあるそうです。

厚生労働省『令和4年 国民生活基礎調査』によると、要介護者等からみた主な介護者で最も多いのが「（同居する）配偶者」（22.9%）。「（同居する）子」（20.7%）、「事業者」（15.7%）と続きます。在宅介護を受けている人は436万人ほどといわれているので、90万人弱の子が親の介護に従事している計算です。

「会社の同僚や上司は理解を示してくれています。でも、立場的にこれ以上迷惑はかけられない。介護と仕事、その板挟みで、精神的にどんどん追い詰められていくのを感じています」

突然、罵声を浴びせる母

朝と夜、そして週末の休み。家族との時間は、もはや安らぎの時間ではなくなったといいます。最近になって敏子さんには、物盗られ妄想が見られるようになったといいます。

「最初は、『ヘルパーさんがお金を盗んだ』と言い始めました。もちろんそんな事実はありません。でも、母は頑として聞かない。次は隣の家の人が、と。だんだん、疑いの目が私に向くようになって……」

その日も、はじめさんは残業を終え、くたくたになって帰宅しました。リビングのドアを開けると、仁王立ちになった敏子さんが待ち構えていました。部屋の中は荒らされ、タンスの引き出しがすべて開け放たれています。

「何かあったの？」と、はじめさんが声をかけると、敏子さんは鋭い目つきで彼を睨みつけ、こう言い放ちました。

「お前が、私のお金を盗んだんだろう。通帳がないんだ。どこにやった！」

これまで、どんなに理不尽なことを言われても、「病気のせいだ」と自分に言い聞かせてきました。しかし、たった1人で育ててくれ、誰よりも信頼していたはずの母親から泥棒扱いされたことは、はじめさんにとって大きなショックだったといいます。

「頭が、真っ白になりました。違うよ、と言ってもまったく耳を貸さない。それどころか、『この恩知らず！』と罵声を浴びせられ、『ああ、もうダメだ』と思ってしまった。そのような自分も許せなくて……」

その日はなんとか母を寝かしつけたものの、よく分からない負の感情で頭がいっぱいになり、一睡もできなかったといいます。そんな介護生活を語るうちに、これまでの出来事、母との思い出、そして先の見えない未来が一気に押し寄せ、嗚咽が漏れていました。

厚生労働省の資料によると、今後の在宅生活の継続に向けて、主な介護者が不安に感じる介護として最も多く挙がったのが「認知症状への対応」で28.6％。「外出の付き添い、送迎等」27.3％、「入浴、洗身」17.8％と続きます。はじめさんのように、認知症を抱えた家族との関係、対応の仕方に悩んでいるケースは多いようです。

また在宅介護においては、家族だけで抱えがちとなり、孤立化を招くことも珍しくありません。そこで大切なのは、介護者自身を最優先することです。介護者が倒れてしまっては、共倒れという最悪の事態を招きかねないでしょう。地域包括支援センターやケアマネジャー、専門医、あるいは同じ境遇の人が集まる家族会など、支えてくれる存在は近くにあります。まずは勇気を出して誰かに話すことが、介護で共倒れしないための第一歩になります。

【参考資料】

厚生労働省『令和4年 国民生活基礎調査』

厚生労働省『在宅介護実態調査の集計結果』（試行調査結果）