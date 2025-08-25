KIREILABOの新作♡24時間快適を叶える「マルチブラ」発売

日常から就寝時まで、女性の暮らしに寄り添うインナーを提案するKIREILABOから、新作「マルチブラ」が誕生しました。オーガニックコットン混素材で肌あたり優しく、心地よさとサポート力を両立。動いている時も、リラックスしている時も、24時間いつでも快適な着け心地を叶えます。さらに、セットで楽しめる「マルチショーツ」も同時展開。女性のライフスタイルをシームレスにサポートしてくれる、頼れる新作です。

24時間快適を叶える「マルチブラ」

マルチブラ ノンワイヤーブラジャー

M-LL 価格：2,750円（税込）／3L 価格：3,080円（税込）

マルチブラはノンワイヤーながらも立体成型でバストを自然にサポート。就寝中の横流れを抑え、軽運動時には脇汗対策にも効果的です。

胸にフィットするパッドで美しいシルエットを実現し、前中心が広がりを防止。

肩紐やカップ下の工夫で縦揺れや蒸れも軽減し、一日中ストレスフリーで過ごせます。

カラー：スモークピンク／シェルブルー／ブラック／グレー／ブロアベージュ

素材：本体 綿65%、ナイロン25%、ポリウレタン10%／テープ部 ナイロン85%、ポリウレタン15%

セットで楽しめる「マルチショーツ」

M-LL 価格：1,430円（税込）／3L 価格：1,760円（税込）

同時発売のマルチショーツは、優れたストレッチ性で動きにフィット。編地変化で立体的なヒップラインをキープし、腹部はサポート力をプラス。

ゴムを使わないウエスト仕様で締め付け感を抑え、快適な着用感を実現しました。ブラと同じカラー展開で、上下セットでコーディネートできるのも魅力です♪

カラー：スモークピンク／シェルブルー／ブラック／グレー／ブロアベージュ

素材：綿75%、ナイロン15%、ポリウレタン10%

毎日に寄り添う「マルチインナー」

ライフスタイルが多様化する今、下着にも柔軟さが求められています。KIREILABOのマルチブラとマルチショーツは、24時間のさまざまなシーンに対応し、女性の快適さと美しさを支えてくれる万能インナー。

オーガニックコットン混素材のやさしさで肌も心もリラックスしながら、スタイルアップも叶えてくれます。この夏、新しい相棒として取り入れてみてはいかがでしょうか♡