「ヤクルト１−８阪神」（２４日、神宮球場）

チームの流れに乗った一本で、地鳴りのような大歓声を浴びた。二塁ベースに到達すると、阪神・森下翔太外野手は頰を緩めて喜ぶ。前夜の先制２ランに続き、この日は試合を決めるダメ押しの適時打を放った。

「個人的にも一本出ていなかったので、チャンスでしたし、何とか結果的に一本出たので良かった」

そこまで無安打で迎えた５打席目は、３点リードの八回２死満塁の好機。２球で追い込まれたが、３球目の高めに浮いたチェンジアップを逃さなかった。フルスイングで振り抜いた打球は、左中間を破り走者一掃。１５日の巨人戦から８試合連続安打とした一打で３点を追加し、勝利ムードを一気に加速させた。

これで今季７１打点。７３打点をマークした昨季に続き、２年連続で７０打点に到達した。前日の試合では初回１死一塁に１８号。「全然打点を挙げられていなかったので、得点圏で全然打てていないですけど、ホームランという形で点を取れたので良かった」と話していたが、この日は得点圏で完璧な打撃を見せた。

ここぞの場面で連日の躍動を見せ、２試合で５打点をマーク。リーグ打点トップの佐藤輝に続く２位をキープし、チームの勝利に大きく貢献している森下。Ｖロードにこの男の存在は欠かせない。