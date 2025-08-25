「ヤクルト１−８阪神」（２４日、神宮球場）

この快音が聞きたかった。みんながこのアーチを待っていた。最近３試合で無安打だった阪神・佐藤輝明内野手（２６）が、四回に自身９試合ぶりとなる３２号ソロを右翼に放つなど、２安打２打点で勝利に貢献した。お目覚めとなった４番の活躍に引っ張られて、１３安打８得点と快勝。マジックは２つ減って１６となり、猛虎が２年ぶりの栄冠へ突っ走る。

高々と舞い上がった打球は神宮の右翼席に突き刺さった。佐藤輝は苦しみから解放されたかのように、ゆっくりとダイヤモンドを一周。「初球からいいスイングができました」。もう心配することはない。１８打席ぶりの快音は、虎の４番らしく豪快な一発で決めた。

１点リードの四回。先頭で奥川の初球スライダーを強振した。「積極的にと思っていました」。ガツンと捉え、滞空時間の長い打球は吸い込まれるようにスタンドへ。左翼席からは待ってましたとばかりに大歓声が起こる。８月１０日のヤクルト戦（京セラ）以来、自身９試合ぶりの３２号ソロとなった。

２３日は４打席連続三振を含む、５打数無安打。今季３度目の３試合連続無安打と、不振に陥っていた。試合後には自らの打撃のズレを認め、言い訳はせず。一夜明け、試合前練習のティー打撃では気分転換からかバットの芯を持って、グリップで白球をコンタクトすることから開始。明るい表情からは、一晩寝たことで切り替えたことが伝わってきた。

今季は好不調の波をできるだけ減らすことが最大のテーマ。「悪いなりには少しずつ修正できてるのかなとは思いますけど」。この“悪いなり”がポイント。一年中、１００％の出来でいられるわけがない。でも３２本のアーチを放ってきた。

チームを支える坂本は言った。「弱点は誰だってあると思うよ。でも、今年のテルは球が甘くなった時、確実に仕留められるようになったよね」。簡単なようで難しいこと。この３連戦は厳しい内角攻めもあったが、甘い球は逃さなかった。

シーズン３２号は球団単独１４位。入団５年目での通算１１６本は王貞治の記録を超えた。八回２死二塁ではトドメの適時打。「良かったです」。１本で終わらず、４試合ぶりのマルチ安打になったことが完全復活を印象づけた。

巨人が敗れ、優勝へのマジックは２つ減って、１６になった。今季最多の貯金２７。「最後まで変わらずにできたらいいかなと思います」。足踏みする気配はない。佐藤輝の目覚めの一撃とともに、優勝へのカウントダウンが始まった。

◆入団５年目までの本塁打数で王さん超え 佐藤輝が今季３２号。プロ１年目の２０２１年からの通算本塁打が１１６本（２４、２０、２４、１６、３２本）となり、王貞治の１１５本（１９５９年から７、１７、１３、３８、４０本）を超えた。また、球団の個人本塁打数でも山内一弘の３１本（６４年）を抜き、単独１４位となった。