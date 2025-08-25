ºå¿À¡¦ºÍÌÚ¡¡¸åÈ¾ÀïÉé¤±¤Ê¤·£µÀï£µ¾¡¡¡¥»¡¦¥È¥Ã¥×¥¿¥¤£±£²¾¡ÌÜ¡Ö´èÄ¥¤í¤¦¤«¤Ê¡×¥¿¥¤¥È¥ë¤Ø°ÕÍß
¡¡¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È£±¡Ý£¸ºå¿À¡×¡Ê£²£´Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë
¡¡ºå¿ÀÀèÈ¯¤ÎºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¤¬£·²ó£²¡¿£³¤ò£´°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤£±£²¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡£±£±£¸µå¤ÎÇ®Åê¤Ë¡¢ºÍÌÚ¥³¡¼¥ë¤¬ÌÄ¤ê¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤¤¿ÀµÜ¤Ç¤âÇ´¤ê¶¯¤¯ÏÓ¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê£±¾¡¤òÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÌî¼ê¤ÎÊý¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¤·¤Î¤²¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÅÀ¤â¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½é²ó¤Ï£²»à»°ÎÝ¤Ç£´ÈÖ¡¦Â¼¾å¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢£±£µ£³¥¥íÄ¾µå¤ÇÍ·Èô¤Ë¡£¤·¤«¤·£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î»Í²ó¤Ë¤Ï¤½¤ÎÂ¼¾å¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¡£½éµå¡¢Æâ³ÑÄ¾µå¤òÂª¤¨¤é¤ì¡¢º¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥ÉÃæÃÊ¤Ø¡£¡Ö´ÊÃ±¤Ë¥Ô¥Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¿¿¤Ã¤¹¤°¤À¤Ã¤¿¡×¡£Â¼¾å¤Ëº£µ¨½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ë¥½¥í¤òµö¤·¡¢£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¸Þ²ó¤Ï»Íµå¤«¤é£±»à»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬ºÍÌÚ¤Î¿¿¹üÄº¤À¡£ÂÀÅÄ¤òÄã¤á¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÇÍ·¥´¥í¡£»î¹çÁ°¤Þ¤ÇÂÐÀïÂÇÎ¨¡¦£´£±£·¤È¶ìÀï¤·¡¢½é²ó¤Ë¤âÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿Ä¹²¬¤Ë¤â¡ÖÀäÂÐÂÇ¤¿¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È£´µåÏ¢Â³¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÇÅê¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÄ¾µå¤Î´¶³Ð¤âÎÉ¤¯¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤â¤¦¤Þ¤¯»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢º£µ¨£µÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ä¥Ð¥áÂÇÀþ¤ò¤Í¤¸Éú¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ£±£°£°µå¤òÄ¶¤¨¤¿È¬²ó¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ËÌÂ¼·Ã¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤È¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯ÂÀÅÄ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤â£±£µ£°¥¥íÄ¾µå¤Ç¶õ¤òÀÚ¤é¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤³¤Ç¸òÂå¡££·²ó£²¡¿£³¤ò£´°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤Î¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Öµå¿ô¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£´ÆÆÄ¤È¤«¤â¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë´ÆÆÄ¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¼óÇ¾¿Ø¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀÊ¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£Ï»²ó£²»àËþÎÝ¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤òÂÇ¤Ã¤¿¤é²¶³Ê¹¥¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ëÃæ¤ÇÎäÀÅ¤Ë²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÁªÂò¡£¡Ö¼ê¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯£µ·î£±£¹Æü¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï°ÊÍè¤ÎÂÇÅÀ¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¼«¿È¡¢¸åÈ¾ÀïÉé¤±¤Ê¤·¤Î£µÏ¢¾¡¡£¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î£±£²¾¡¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËËÉ¸æÎ¨£±¡¦£µ£´¤â¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Ç£²´§¤Ë¡£¡Ö´èÄ¥¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£´¶¼Õ¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£·ÑÂ³¤·¤Æ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÎÉ¤¯»Ä¤ê¤Î»î¹ç¤â¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£Àª¤¤¤Î»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤±¦ÏÓ¤¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇÇòÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£