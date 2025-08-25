

実はワタミが運営する「TGIフライデーズ」をご存じだろうか（筆者撮影）

【画像】ワタミがこれから拡大予定の「TGIフライデーズ」、旧モデル店と新モデル店はこんなふうに違う

サブウェイだけじゃない…ワタミが展開するアメリカ発ブランド

居酒屋をはじめ焼肉やすしなどの外食事業を中心に展開するワタミ。去年10月にアメリカのサンドイッチチェーン「サブウェイ」の日本法人を買収して話題になったが、実はワタミが展開するアメリカ発ブランドはそれだけではない。

1965年にアメリカで創業したカジュアルダイニング「TGIフライデーズ」がそうだ。現在、世界41カ国で450店舗以上を展開する同ブランド。日本では1999年から展開をスタートしたが、その運営を当時からワタミが担っている。



1999年にオープンした日本1号店、TGIフライデーズ渋谷神南店（筆者撮影）

そのTGIフライデーズが4年ぶりとなる新店舗をオープンした。なんでも既存店と異なる新スタイルを打ち出しており、これを機に同ブランドの展開を加速させたいとのことだ。筆者は先立って行われた内覧会に参加。本稿では、ワタミが目指すTGIフライデーズの展開について伝え、その可能性を考察したい。

TGIフライデーズのコンセプトは「In Here, It’s Always Friday.−ここでは、毎日が金曜日」と、なんとも景気のいいフレーズだ。アメリカらしいパーティー感やエンタメを売りにしたカジュアルダイニングとして親しまれている。

実はアメリカ本国のTGIフライデーズは2024年に破産申請をしているが、日本での運営には影響はなく変わらず営業している。国内では渋谷、池袋、上野など都内を中心にターミナル駅周辺、もしくは東京ドームシティやお台場アクアシティなどのショッピングモールに計13店舗（今回の新店舗含む）ある。

TGIフライデーズの特徴のひとつに、店内の広さがある。いずれの店舗もおよそ100坪以上、天高は3.5メートル以上の大箱である。これはTGIフライデーズ本部からの指定で、この大きさ以上であることが出店条件になっているそうだ。

新店舗は大きさも投資額も従来のハーフサイズに

さて、この度オープンした新店舗は「TGIフライデーズ 神奈川芸術劇場店」。みなとみらい線の元町・中華街駅からほど近い神奈川芸術劇場内に8月8日、オープンした。



元町・中華街駅を出て、中華街を横目に進むと現れる「TGIフライデーズ 神奈川芸術劇場店」（筆者撮影）

コンセプト、メニューなどは既存店と変わらずだが、異なるのは物件の大きさだ。今回は50坪。あれ？「100坪以上」という本部指定の大きさに足りてないじゃないか……と思ったが、これはワタミが本部と協議して実現させたのだそう。

ワタミとしては、このコンパクトサイズの店舗を軌道に乗せることで今後の展開可能性を広げたい狙いだ。

そもそも100坪以上・天高3.5メートル以上の物件は世の中にそう多くはない。開業にかかる投資額も1店舗あたり1億2000万円程度にのぼるといい、これがネックになっていた。50坪であれば対応できる物件の幅が広がり、投資額も約半額に抑えられる。これにより出店スピードを加速できるというわけだ。



50坪でTGIフライデーズにしてはコンパクトな店内。天高はしっかりある（筆者撮影）



カウンター席（筆者撮影）

飲食店「小箱の時代」に合わせて店舗もリサイズ

確かに、TGIフライデーズの日本上陸時の1999年であれば「大箱で出店して効率よく稼ぐ」がスタンダードだったかもしれないが、25年以上経った今、外食業界の状況はまるで異なっている。

今、飲食店は「小箱の時代」になりつつある。消費者の嗜好が多様化したことで専門特化の小型店が増えている。大手ができない個性を備えた個人店も盛り上がっている。コロナ禍では最も打撃を受けたのは大型店であり、リスクヘッジの面でも大型店は敬遠されつつある。

一方で、小ぢんまりした空間ではTGIフライデーズのコンセプトが表現できないというのもわかる。大箱でのガヤガヤした賑わいこそが「毎日が金曜日」の非日常感を演出できるのだろう。だが、50坪もあれば飲食店としてはまだまだ大きい方であり、賑わいをつくるには不足はなさそう。ちょうどいい妥協点だと感じた。



壁のグラフィックアートも今回が世界初の試みだという（筆者撮影）

なお、同店では規模が半分になったぶん、デリバリーとテイクアウトにも注力して売り上げを補っていきたい考え。近くに山下公園があることから、ピクニックのテイクアウト需要に期待を寄せているとのことだ。同店では、店内とテイクアウトやデリバリー、合わせて月商1000万円（税引後）を目指すという。



商品の一例。テイクアウトにも向きそうなハンバーガー（筆者撮影）



ホームパーティにぴったりな料理も揃い、デリバリーによさそう（筆者撮影）

さらにもうひとつ、ワタミからTGIフライデーズがらみのニュースが。今年5月、ワタミはTGIフライデーズの日本でのマスターフランチャイズ権を獲得したという。どういうことかというと、これによりワタミの判断でTGIフライデーズの日本国内のFC展開ができるようになった。

ワタミが掲げる目標は、2030年までにTGIフライデーズを30店舗体制にすること。そのためには年に3店舗ほどの出店が必要となる。うち、少なくとも1店舗は直営で出しつつ、それ以外はFCで出店することで目標を達成したい意向だ。

からあげで苦い経験も、ワタミが再びFC事業に乗り出す！

これまでワタミは直営の出店を中心に展開してきた。そんな同社が「から揚げの天才」で大規模なFC展開に乗り出したのは記憶に新しい。

からあげブームが盛り上がり始めた2018年にスタートし、コロナ禍の追い風もあり2021年にはFCを中心に100店舗超に拡大する。しかし、からあげブームの終焉とともに勢いは落ち着き、現在の店舗数は両手で数えられるほどだ。

ワタミはもうFCは懲りたか…と思いきや、次はサブウェイの買収によりFC店を抱えることになった。およそ180店舗あるサブウェイのFC加盟店が一気にワタミの傘下となった。サブウェイもTGIフライデーズと同様に、日本法人の買収と同時にサブウェイのマスターフランチャイズ権を獲得している。こちらは今後20年間でFC含め3000店舗体制を目指しているという。

直近の2025年3月期の決算説明会資料にも「FC展開加速」の文字が躍る。ワタミのフライドチキン業態「bb.qオリーブチキンカフェ」も、現在2店舗のFC加盟店がある。

ワタミのFC戦略としては、このサブウェイやbb.qオリーブチキンカフェは小商圏の業態として小型店舗を中心にFC展開を行う。一方で、TGIフライデーズは大商圏業態として、（半分になったとはいえ）50坪規模の大箱である程度の資本力を持つ加盟店に向けてFC展開を進めていくようだ。

これを機に、ワタミがフランチャイザーとして躍進する可能性もあるのかもしれない。



決算資料にも「FC展開加速」との文字（ワタミ「2025年3月期決算説明会資料」より）

「45カ月連続昨対超え」というTGIフライデーズに行ってみた

以上はワタミが開催したメディア向けの内覧会からの情報だが、実際の店舗はどのような感じだろうか？

新店舗の「TGIフライデーズ 神奈川芸術劇場店」は、開業したばかりでオープン景気があったりお客も様子見で利用したりして、まだ本調子でない可能性もある。そこで筆者は日本1号店である「TGIフライデーズ 渋谷神南店」に足を運んでみた。



1999年から26年にわたり営業する「TGIフライデーズ 渋谷神南店」（筆者撮影）

平日の14時ごろに入店すると、ランチピークは過ぎていることもありお客はまばらだ。1人で訪れたが、席が空いているので窓際の広々とした4名テーブルに案内してくれた。

ワタミいわくTGIフライデーズの売り上げは「45カ月連続で昨対超え」というが、わりとゆったりしていた。もちろん、訪れた時間帯が時間帯なのもあるが。



100坪以上の店内は、中央が一段高くなっておりそこにバーカウンターが。筆者の訪問時は空いていたが、お客が賑わえばライブ感が生まれそうな空間だ（筆者撮影）

平日昼限定のランチメニューは990〜1350円（税込、店舗により内容や価格は異なる）ほど。物価が上がる昨今、渋谷の真ん中でゆったり座って1000円を切るランチがあるのはなかなか貴重だ。



注文した「グリルドチキン・レモンステーキ」1100円。チキンステーキに付け合わせの野菜、ライスにダメ押しのポテトまでついてボリュームは十分。ステーキはアメリカ的な大味（筆者撮影）



180円でセットドリンクがつけられる。数種類あるドリンクからおかわり自由とのこと。写真はアイスティーでグラスは大きめ。2杯飲めば元は取れる気がする（筆者撮影）

空間も、100坪以上あるだけに席間はゆったりとしていて落ち着いて食事が楽しめる。混んでいたとしても隣のお客が気にならない間隔はある。渋谷の真ん中ではなかなか貴重な空間だ。筆者の訪問時は外国人客も多かった。

ランチメニュー以外には、お酒に合うおつまみやカクテルなどが充実しており、ディナーでも使い勝手がよさそうだ。ノンアルコールのドリンクやモクテルの種類も豊富だ。誕生日などのお祝い利用にも力を入れているようだ。

20代への認知拡大が成功のカギか

筆者の感想としては、20代の若い層により認知が広まればもっと売り上げを拡大できそうな余地を感じた。赤と白のストライプのロゴなど、アメリカンポップなテイストは一周まわってレトロ感があり、SNS映えして若い女性に好まれそう。ノンアルが充実しているのもお酒を飲まない最近の若者には嬉しいのではないか（最近の若者が本当にお酒を飲まないのかの真偽は置いておいて）。ディナーの客単価は2700円と、ちょっとしたハレの日に使うならそこまで高くない。

しかしTGIフライデーズの客層は、店舗の立地によるところは大きいが、全体で見ると40代が最も多いのだという。料理はアメリカらしい濃いめの大味で、どちらかというと若者に好まれそうに感じたので意外だ。そこで、現在来ている40代にプラスしてより若い層も取り込めば盤石な売り上げが見込めるのではないか。

今後、TGIフライデーズがどのような展開を見せるのか、注視していきたい。

（大関 まなみ ： フードスタジアム編集長／飲食トレンドを発信する人）