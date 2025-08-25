◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人２―４ＤｅＮＡ（２４日・東京ドーム）

巨人がＤｅＮＡに敗れ、連勝が３で止まった。阿部慎之助監督（４６）は、５回４失点と乱調の赤星を先発ローテから外すことを明言。首位・阪神を１３ゲーム差で追う中、大型連勝が生まれず６月１２日を最後に貯金３に届かない現状を、巨人担当・片岡優帆キャップが見た。

＊ ＊ ＊ ＊

波に乗れない今季を象徴するような試合だった。勝てば貯金３、負ければ貯金１となる大事な試合。結果は後者で「５割前後の沼」に逆戻り。東京Ｄには重い空気が充満した。

先発・赤星が誤算だった。初回先頭の蝦名に四球、盗塁と捕手・岸田の悪送球で１死三塁となり宮崎に先制打を許した。４回は筒香にソロ被弾。５回は岸田の盗塁阻止で２死走者なしとなってから桑原に四球、宮崎に２ランを浴びた。「困ったらど真ん中」を実践できず５回４失点。開幕からローテを守ってきたが、阿部監督は「先発を外れてもらいます」と降格を明言した。状態を慎重に見ながらになるが、蓄積疲労で抹消中の山崎が先発復帰する見込み。横川も先発調整を継続するが、グリフィンは右膝痛、西舘は右肩痛から復帰のメドが立たない。先発陣は踏ん張りどころだ。

打線は初対戦のルーキー右腕・竹田の前に５回まで毎回走者を出すも、攻略できなかった。４点を追う５回はリチャードのソロで１点返し、なお２死一、三塁で佐々木の代打・キャベッジが四球で満塁とするも丸が一ゴロ。阿部監督は「あの回ちょっと勝負をかけたんだけどね。あそこでもう１点でも入っていれば流れが変わったんだけど」と積極策も実らなかった。

２か月ぶりの同一カード３連戦３連勝チャンスを逃した。５日から２２日まで１６試合連続で「借金１、勝率５割、貯金１」を漂流。２３日に勝って２か月ぶりの貯金２としたが、６月１２日以来５３試合ぶりの貯金３はお預け。勝率５割前後からなかなか抜け出せない。

今季は１１４試合を終えて５連勝が１度、４連勝が１度と大型連勝が作りきれていない。勢いを生むために、投手は四球絡みの失点を減らし、野手は対戦の少ない投手相手でも一丸で点を取るしかない。２６日の広島戦（マツダ）からは１２試合連続遠征。真価が問われる２週間になる。（巨人担当キャップ・片岡 優帆）