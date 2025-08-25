櫻坂４６が２４日、京セラドーム大阪で全国ツアー「５ｔｈ ＴＯＵＲ ２０２５ “Ａｄｄｉｃｔｉｏｎ”」の最終公演を迎えた。グループ５度目となる今ツアーは、５都市１１公演で過去最大規模となる２６万人を動員。７月には東京ドーム公演を３日間開催しており、櫻坂４６として初めて１つのツアーでドーム公演を５日間行った。この日も４万人のファンが集結し、華々しくフィナーレを飾った。

ドーム公演を５日間開催したことからも分かるように、ここ数年で櫻坂４６の人気は急上昇している。その要因の一つに、メンバー一人ひとりのライブに対する高い意識が挙げられる。

記者がインタビューする度、どのメンバーも口にするのは「やっぱり、櫻坂４６ってライブが売りだと思う」との言葉。特に印象に残っているのは、武元唯衣が「本当に周りが見えないくらいがむしゃらにやっている」と真っすぐな目で言い切ったことだ。実際にライブを見ると、櫻坂４６独特の「カッコイイ」を押し出したパフォーマンスはお世辞抜きで圧倒される。

その磨き上げたパフォーマンスは国境を問わず高い評価を受ける。近年は海外フェスへの出演も増えており、大園玲は「海外公演をきっかけにオンラインイベントに来てみたっていう方がいらっしゃったり、ファンの輪が広がっているのを感じる」と明かす。Ｊ―ＰＯＰアイドルが世界で活躍する例は少ないが、“Ｓａｋｕｒａｚａｋａ４６”はその壁を打ち破ってくれるかもしれない。