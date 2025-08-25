◆パ・リーグ 楽天２―３オリックス（２４日・楽天モバイルパーク）

オリックス・若月が、一振りで流れをたぐり寄せた。２―１の７回無死、１ボールから鈴木翔の直球を捉え、左越えに５号ソロ。「楽天戦が大事というのはすごく分かっていたので、勝ち越すことができてよかった」。７月１２日の日本ハム戦（エスコン）以来となるアーチよりも、ＣＳ争いの天敵からの１勝を喜んだ。

７月に月間打率３割９分３厘をマークすると、今月も同３割４分８厘と好調を維持。右太もも裏のけがで離脱中の同学年・森のカバーはもちろん、見えない部分での貢献も忘れない。守備では投手が四球でピンチを招くと「向かってこい」とマウンド上で激励。「若月さんの気配りはすごい。マイナスな言葉ではなくて、すごく前向きな気持ちにさせてくれる」。５試合でコンビを組む新人・寺西が感謝するように、さりげない言葉ひとつで何度もピンチを救ってきた。

チームは貯金を４に戻し、２６日から京セラＤ、ほっと神戸でロッテとの２連戦を戦う。「また（ホームに）帰ってから、気を緩めずに頑張りたい」。選手会長として、残り３２試合も最前線で引っ張り続ける。（南部 俊太）