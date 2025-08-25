◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島５―４中日（２４日・マツダスタジアム）

広島・常広が、今季初先発でプロ２勝目を手にした。５回まで１５０キロ超の直球を主体に５奪三振で２安打無失点。５点リードの６回にブライトに３ランを浴びて降板したが、昨年９月１５日のＤｅＮＡ戦で初登板勝利して以来３４３日ぶりの白星。２３年ドラ１は「負けないように食らい付こうと思った」と“先輩”の意地を見せ、中日・金丸とのドラ１対決に投げ勝った。

今年３月に侍ジャパンの強化試合で代表メンバーに初選出されながら、２年目も開幕２軍スタート。２軍でも３勝１０敗、防御率４・６９という成績でも、１７日のウエスタン・ソフトバンク戦（由宇）を視察した新井監督が「この球ならいける」と先発起用を即決。期待に応えたものの「チャンスをつかんだわけじゃなく、機会をもらえただけ」と冷静に受け止めた。

刺激となるライバルは、デビューに向けた一歩を踏み出した。青学大の同期で入団直後にトミー・ジョン手術を受けた阪神・下村が、１７日にシート打撃に登板。「らしいですね」と素っ気ないが、気にならないわけがない。いつか投げ合う日が来ることを願って、残り少ないシーズンで白星をつかみ取っていく。（畑中 祐司）