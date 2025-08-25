阪神・下村海翔投手（２３）が完全復活目前だ。２３年ドラフト１位右腕は東都７人衆の一角として即戦力と期待されて入団したが、昨年４月に右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）。リハビリを経て、今月１７日に入団後初の実戦形式となるシート打撃で、自己最速タイの１５３キロを計測した。この日は２度目のシート打撃に臨み、待ちに待った実戦デビューが刻一刻と近づいている。

そこに立てたことが何よりもうれしかった。阪神・下村が１７日、２軍施設のＳＧＬで入団後初めて実戦形式となるシート打撃に登板。制球面で苦しんだが、いきなり自己最速に並ぶ１５３キロを計測した。「ストライクゾーンがなくなりました（笑）。全部上の方にいっちゃったけど、出力は出せた」と安ど。最後に「痛みがなかったことが一番良かった」と付け加えた一言が偽らざる本音だ。

２３年ドラフト１位。巨人・西舘、西武・武内、広島・常広ら東都７人衆の一角で即戦力として期待されたが、昨年４月に右肘内側側副じん帯再建術を受け、リハビリを続けてきた。「入団して何もできず、何してるんやろうって」。もどかしい日々は肉体改造に着手した。特にクリーン（バーベルを肩の高さまで引き上げる動作）を重視。術前の最高１０５キロから１２０キロまで持ち上げられるようになり「体が強くなった。出力が出るのもリハビリの成果かな」と実感する。

つらいリハビリは頼れる先輩たちに支えられた。島本、高橋、才木らが同じ手術を経て、１軍で活躍する姿が何よりも励み。「先輩たちのおかげで沈んだ時もリハビリを頑張れた」。１７年目右腕・西勇はポジティブなアドバイスをくれる存在。シート打撃で制球が乱れ落ち込んだが「西さんは『最初はそういうこともあるから、出力が出たことに合格点あげたらいいんじゃないか』と言ってくれた。すごくスッキリしました」と感謝する。

この日は術後２度目となるシート打撃に登板。目標に掲げる今季中の１軍登板へ向け、着実にステップを踏んでいる。「今年、初勝利できるように頑張りたい」。プロ初登板のＸデーは近づいている。（直川 響）

◆下村 海翔（しもむら・かいと）

★生まれとサイズ

２００２年３月２７日、兵庫・西宮市生まれ。２３歳。１７４センチ、６９キロ。右投右打

★球歴 小学３年時に甲武ライオンズで野球を始め、甲武中では宝塚ボーイズに所属。九州国際大付を経て、青学大へ進学。２３年日米大学野球でＭＶＰを受賞

★ライバル 青学大では楽天・中島、広島・常広と同期。同じ右腕の常広はライバルで「あいつはすごいけど、投げ合ったら勝ちたい」

★好きな芸能人 元乃木坂４６の女優・齋藤飛鳥。ドラフト翌日には「１位指名おめでとうございます」などとインスタグラムのストーリーズで祝福を受けた

★座右の銘

「推進力」

☆好きな食べ物

ラーメン

★猛虎魂

甲子園のお膝元・西宮市出身で幼少期から阪神ファン