◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人２―４ＤｅＮＡ（２４日・東京ドーム）

巨人がＤｅＮＡに敗れ、連勝が３で止まった。手痛い敗戦の中で、輝きを放ったのはリチャード内野手（２６）だ。４点を追う５回、左中間席上部の映像広告を直撃する飛距離１４７メートルの特大８号ソロ。メジャー級のパワーを見せつけた。

規格外のパワーが、本拠地に２年ぶりの轟音（ごうおん）を響かせた。リチャードが放った打球は天井をなぞるように放物線を描き、最後はゴンと左中間席上部「太田胃散」のビジョン広告にぶち当たった。東京Ｄでは２３年８月の岡本以来となる“看板直撃弾”。自己最多の８号ソロは「ちょっと合わせた感があった」と会心ではなくても、打球速度１８５キロ、飛距離１４７メートルを計測した。

４点を追う５回２死。竹田の初球の内角１４３キロフォークをすくい上げた。メジャーのデータ分析サイト「スタットキャスト」を参照すると、飛距離は今季のＭＬＢでトラウト（エンゼルス）の１４７・５メートルに続く２位に相当する。それを伝え聞くと「体形が似てますもんね」とニヤリ。師匠のソフトバンク・山川が「飛距離ならメジャーでも天下を取れる」と太鼓判を押すパワーを証明した。大谷の今季最長飛距離（１３６・６メートル）をも上回る特大弾は、苦しい展開でムカムカが続いたＧ党が留飲を下げる“いい薬”となった。

阿部監督の助言が潜在能力を引き出してくれた。試合前のフリー打撃。丁寧なミートを心がけていたら「ハーフスイングとか、しょぼいことすんな」とゲキが飛んだ。吹っ切れた。「全部、豪快にいこうと思ってたっす」。全４打席で初球をフルスイングした。

７月中旬からベンチでメモを取っているのも指揮官のすすめ。「詳しくは言えない」と内容は企業秘密だが、打席の反省を踏まえて投手の配球などを自己分析している。２２日に黒革の新手帳が届き、表紙に「リチャード」と記した。試合中に自らスコアラーの元へ足を運ぶようになり「じゃないと打てないです。難しいです、直感とかでいくのは」と狙い球を整理して打席へ向かうようになっている。

映像広告に打球を直撃させた打者に贈られる「ビッグボードホームラン賞」の賞金１００万円の使い道も規格外だった。先日、キャベッジ夫妻とリチャードの家族で西麻布の飲食店へ。「キャビーがめっちゃ気になる」という父から届いた願いを実現させた食事会は大盛り上がりとなったが、「２２万円」の会計を見て目が覚めた。「カードが使えなくて『父ちゃんお願い』って支払ってもらったのでとりあえず返します。あとの７８万はいい使い方ができたら」。ピンチを救ってくれた父に恩返しをする。

一発が出れば同点の９回１死一塁は「鳥肌立ちそうな」大歓声に押されて打席へ。三振に倒れたものの、直近６戦４発と止まらない男への期待は日に日に高まる。「目標はまだ先にあるんで。喜びはしますけど、まだ８本ですよね？」。ドでかい一発は、さらなる飛躍へのきっかけに過ぎない。（内田 拓希）

〇…リチャードが飛距離１４７メートルの驚弾で獲得した「ビッグボードホームラン賞」は、球団では２３年の岡本以来４７本目（２１人目）となった。東京Ｄ開場３年目の１９９０年から「東京ドームスポンサー賞」（当時）として贈られている同賞。過去最長は０３年のペタジーニの１５７メートルで、日本人では０２年の松井秀喜の１５５メートル、球団右打者では１８年のゲレーロと１９年の坂本の１４８メートルが最長だ。

【堀内恒夫Ｐｏｉｎｔ】 落ちないフォークは、ただのハーフスピードの真っすぐだからな。そりゃリチャードは打つさ。速い球に詰まらされ、曲がり球で空振りさせられるから変化球を意識して待っていたんだろう。でも、まあ失投を見逃さず打ったんだから、たいしたもんだよ。あの一発で球場のムードはガラリと変わって、逆転もしそうな雰囲気になったのもの。ホームランの力はすごい。８番にこのバッターがいるのは脅威に違いないよ。（スポーツ報知評論家・堀内 恒夫）

◆ＭＬＢ今季の飛距離ベスト５

〈１〉１４７．５メートル トラウト（エンゼルス）

〈２〉１４６メートル バクストン（ツインズ）

〈３〉１４４．８メートル キャロル（Ｄバックス）

〈４〉１４３．３メートル オハピー（エンゼルス）

〈５〉１４３メートル ジャッジ（ヤンキース）

〈３９〉１３６．６メートル 大谷（ドジャース）

※大谷のメジャー最長は２３年６月３０日のＤバックス戦の１５０．３メートル