2025年8月30日（土）・8月31日（日）日本テレビ系で放送の「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」。チャリティーパートナー・氷川きよしの企画速報をお知らせします。

「歌に救われ、支えられて、歌によって生かされた人生」と語る氷川は、今、生きづらさを抱える方に寄り添い、両国・国技館でともに歌を届けます。題して、“氷川きよしと歌おう！「あなたのことを教えて」生合唱プロジェクト”。

多忙なスケジュールの中、応募してくれた方と時間が許す限り対話する氷川。「あなたのことを教えて」というテーマのもと、実際に自宅にうかがうなどして、参加者の悩みや葛藤、そして今回の合唱企画によせる熱い想いを教えてもらいました。

そしていよいよ、参加者との初めての合唱の練習に挑みます！リモートインタビューをした方と初めて対面し、感動する場面も。練習に集まった人たちは緊張する人、氷川に会える喜びを口にする人などさまざま。

参加者同士もこの日が初対面で、合唱に対して自信がないと不安がる方もいましたが、初めて声を合わせ、歌ってみると…練習1回目にして、好感触！一人一人の想いが美しい歌声となり氷川も参加者も笑顔になりました。そのあとも熱気のこもった練習が続きます。

いったい両国・国技館でどんな歌を披露するのでしょうか…？お楽しみに！

こちらのVTRのナレーションを担当するのは、俳優・木村多江。もちまえの柔らかな表現力で、皆さんの心に寄り添う言葉を届けます。

また、氷川は8月30日（土）・31日（日）とも、両国・国技館でたくさんの生歌を披露する予定です。すでに発表しているのは、King & Prince 郄橋海人の企画「ボーダーレスLIVE」で歌う、レディー・ガガの「Born This Way」。このほかにも両国・国技館で、西田敏行さんの名曲「もしもピアノが弾けたなら」などなど、2日間の生放送で数々の名曲を歌唱予定。あわせてご期待ください。

◆氷川きよしが日本テレビ系の情報・報道番組を電波ジャック

本日8月25日（月）日本テレビ系で放送の「ZIP!」「DayDay.」「ヒルナンデス！」「情報ライブ ミヤネ屋」「news every.」に氷川が登場。ゲストとして生放送を盛り上げます！お楽しみに！

◆番組概要

「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」

■放送日 2025年8月30日（土）、8月31日（日）

■今年のテーマ 「あなたのことを教えて」

■会場 両国・国技館

■出演者

【総合司会】上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

【チャリティーパートナー】King & Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子 ※50音順

【チャリティーランナー】横山裕（SUPER EIGHT）

【スペシャルサポーター】イモトアヤコ

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/24h/