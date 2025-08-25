歌手のピコ太郎が、２５日より１年間に渡る新たな音楽プロジェクト「Ｔｏｔｔｅｍｏ Ｒｅｌｅａｓｅ ８０．８」（トッテモ・リリース・ハチジュッテンハチ）を始動することを発表し、取材に応じた。２０１６年８月２５日に代表作「ＰＰＡＰ」が誕生し、来年の８月２５日で１０周年を迎えることを記念したプロジェクトで、１年間で８０．８曲（８０曲と謎の０．８曲）を配信リリースする予定だ。

お笑いタレント・古坂大魔王がプロデュースし、「ペンパイナッポーアッポーペン」で世界を沸かせたピコ太郎は”そっち系かわいい“をテーマにした新衣装で取材の場に現れ、１０周年を迎えるまでの期間について「すごい長かった感覚と、ものすごい短かった感覚がある」と振り返った。

ＳＮＳでのはやりが速いスピードで移り変わっていく今の時代について触れ、「そういう意味では私のこの短い曲、４５秒をどんだけこすったか。１０年たって言えることは、まずラッキーが２０１６年にあって、その後スタッフさんなど僕以外のたくさんの方の努力によって成り立ってきた１０年だったと思います」と周囲への感謝を語った。

「ＰＰＡＰ」で使用したリズムマシン「ＴＲ‐８０８」にちなみ、８０．８曲という膨大な量を１年間でリリースする今回の挑戦を「１０周年のアウトプットとインプットの総決算」と位置づける。「『ＰＰＡＰ』の４５秒で１０年お仕事させていただいて、まあまあなお金をいただいた。あまりにもコスパがいい。なので、今回はその逆をやってみたくなって、８１曲弱出します」

曲作りについては３、４年続けているそうですでに「８割はできている」というが、さらにそこに映像も付ける予定のため、「たぶん途中で途切れると思う」と弱音も。「正直今の時点でゴールは見えてないですが、倒れないように頑張ります。私は６２歳で古坂さんは５２歳なんできついんですよね。朝起きると『死体かな？』って思うときもあるんですよ。古坂さんは育児中ですし、お盆の今が一番きついって言ってました。でも１５周年のときにはもう体が動かないと思うので今しかないですね」

近年、ＡＩを相方として創作活動を行っている古坂氏。今回のプロジェクトでもＡＩを駆使したＭＶの製作を予定しており、ピコ太郎も「僕はＡＩのことは『愛』と呼んでいる。ＡＩにも愛がないと」と話したが、一方で、謎の「０．８曲」意味については「何を１とするか。（チャット）ＧＰＴさんに聞いても返ってこないことをやりたかった」という。「ＡＩを使って、ＡＩに書いてないことをやってみるっていうのも大事かなと思いました。今、僕らはＡＩにおもちゃにされているんで、そろそろＡＩを使い倒して遊んで、おもちゃにしてもいいんじゃないかなと」

２５日にはまず「Ｓｈｉｎ‐Ｐｅｎ‐Ｐｉｎｅａｐｐｌｅ‐Ａｐｐｌｅ‐Ｐｅｎ」「マスマティックス（Ｊａｐａｎｅｓｅ ｖｅｒ．）」「Ｍａｔｈｅｍａｔｉｃｓ（Ｅｎｇｌｉｓｈ ｖｅｒ．）」「かいたいものがかえない」「Ｉ ｃａｎ’ｔ ｂｕｙ ｗｈａｔ Ｉ ｗａｎｔ ｔｏ ｂｕｙ」の５曲をリリースする。

これからの目標について聞かれると、「何か目標を持って『ＰＰＡＰ』を作ったと思いますか？りんごにペンを刺しただけですからね。それをこれだけいっぱいの人に見てもらえた。想像もしていないことだったので、もう想像するのは辞めました。僕がどこに向かうか、皆さんが見届けてください。どこにも行かないかもしれないです。わからないですが、それでも今回が最後のチャレンジな感じがするんで」と答えたピコ太郎。その挑戦から目が離せない。（瀬戸 花音）