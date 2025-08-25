外国人の心をガッチリつかんだ店は？ 1106人に大調査、日本の飲食チェーン人気ランキング発表

サンドウィッチマンとKis-My-Ft2がお金にまつわるアレコレを調査＆検証するバラエティー番組『10万円でできるかな』。

本日8月25日（月）の3時間SPでは、大好評企画『クイズ ハウマッチマン』をたっぷり放送。今回は1106人もの外国人に大調査！ 外国人が実際に食べて美味しかったと激推しする「日本の飲食チェーン ベスト30」を発表する。

【映像】外国人は、真夏の日本へ何しに来る？ 195人への調査で判明した「旅の目的トップ5」

はたして、全国で展開している日本発祥の飲食チェーンの中で、外国人の心をガッチリつかんだ上位30店とは？

今回の最新調査では、日本人からも絶大な支持を得ている飲食チェーンが続々とランクイン。

《メニュー数も価格帯も大満足の人気回転寿司チェーン》や、《おもてなしが最高に手厚い焼肉チェーン》、《新店舗に大行列のしゃぶしゃぶチェーン》、《トッピングの充実ぶりがハンパないカレーチェーン》、さらには《牛丼》、《餃子》、《ファミレス》、《和定食》、《麺》など、錚々たる飲食チェーンの猛者たちがひしめき合う。

今回は、予想を裏切る大波乱のランキング結果が判明！ 荒れに荒れる予測不能なランキング。はたして、栄えある1位に輝くのはどの飲食チェーンなのか？

そして今回調査ロケに繰り出すキスマイ・メンバーは、宮田俊哉＆玉森裕太。

宮田は4カ月ぶりに東京・浅草の浅草寺で「宮屋台（みやたい）」をオープン。今回は道行く外国人に飲食チェーンの人気メニューを振る舞いながら、外国人の好みを調査する。

久々の「宮屋台」で、テンションがうなぎのぼりの宮田。オーダーを取った直後にとっておきのご陽気ボケも披露するなど、外国人の大爆笑もかっさらいながら地道にいそしんだ実態調査の結果やいかに。

一方、玉森はまたも全力で自転車をこぎながら調査を開始。

今回は「初めて来た」という滋賀県・琵琶湖を皮切りに、関西地方で5カ所のチェーン店を巡る。宮田にも負けないハイテンションでチャリ爆走を続ける玉森は、「大好き！ 学生の頃めっちゃ行ってた」という飲食チェーンを訪れて大興奮だ。

さらに今回は、調査ロケでも活躍した宮田が“番組史上初の試み”にもチャレンジ。一体、宮田は何をやってのけたのか？ 3時間全集中して番組を見れば、その答えが明らかになる。“さりげな〜く仕込まれた宮田の初挑戦”に注目だ。

◆豪華ゲストがクイズ合戦で大激突！

『クイズ ハウマッチマン』は、スタジオで繰り広げられるクイズ合戦も見どころのひとつ。

今回、富澤たけし（サンドウィッチマン）＆キスマイメンバーと共に日本の飲食チェーン人気ランキングにまつわるクイズに挑むゲストは、高田純次、INIの松田迅＆佐野雄大、いとうあさこ。

高田がのっけから本気で正解を狙いにいけば、松田＆佐野も立て続けに快進撃を見せることに！ ところがそこへ、グルメな男・横尾渉（Kis-My-Ft2）の猛攻も始まる。