¿åÃ«Ë¡ØÁêËÀ¡Ù¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤ÎàÉÔ°ÂÀâá°ì½³¡¡¾ðÇ®¤ÎÎ¢¤Ë¡ÖÆ±ÏÈ¥É¥é¥Þ¡×¡õ¡Ö¸µÁêËÀ¡×¤ÎÂ¸ºß
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¿åÃ«Ë¡Ê£·£³¡Ë¼ç±é¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÁêËÀ¡¡£ó£å£á£ó£ï£î£²£´¡×¡ÊËè½µ¿åÍË¸á¸å£¹»þ¡Ë¤¬£±£°·î¤«¤é£²¥¯¡¼¥ëÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò°ÂÅÈ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¼¤Ç½÷Í¥¤Î¼ñÎ¤¤È¡Ö£Â£Å¡§£Æ£É£Ò£Ó£Ô¡×»°»³Î¿µ±¤Î·ëº§ÊóÆ»¤ò½ä¤ëÁûÆ°¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢»£±Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤·¡£¤à¤·¤íÅö¤Î¿åÃ«¤ÏÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡½¡½¡£
¡ÖÁêËÀ¡×¤Ï¡¢¿åÃ«±é¤¸¤ë·Ù»ëÄ£¡ÖÆÃÌ¿·¸¡×¤Î¿ù²¼±¦µþ¤¬àÁêËÀá¤È¤È¤â¤Ë»ö·ï²ò·è¤ËÄ©¤à¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÊüÁ÷²ó¿ô·×£´£´£¶²ó¤ò¿ô¤¨¡¢¹ñÌ±Åª¤Ê¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÃÂÀ¸£²£µ¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¡£ÁêËÀÌò¤Î»ûÏÆ¹¯Ê¸¡Ê£¶£³¡Ë¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÏÄÌ»»£±£±¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ò¿ô¤¨¤ë¡£½é²ó¤Ï¡¢¿Í´Ö¹ñÊõ¤Î¹ÖÃÌ»Õ¤ò¤á¤°¤ë»¦¿Í»ö·ï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÌ¿·¸¤Î¹ÃÈåÊ÷½©¡ÊÀÐºä¹ÀÆó¡Ë¡¢Ìî¿´²È¤Î·Ù»ëÄ£ÉûÁí´Æ¡¦°á³ÞÆ£¼£¡Ê¿ùËÜÅ¯ÂÀ¡Ë¡¢Æâ³Õ¾ðÊóÄ´ºº¼¼¥È¥Ã¥×¡¦¼ÒÈþ×½»Ò¡ÊÃç´ÖÍ³µª·Ã¡Ë¤éÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥·¥ê¡¼¥º¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Ì¾¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤â½¸·ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»£±Æ¤Ï£··îËö¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ñÎ¤¤µ¤ó¤È»°»³¤µ¤ó¤Î·ï¤â¤¢¤ê¡¢»£±Æ³«»Ï¤ÎÃÙ¤ì¤ò¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤âÎãÇ¯ÄÌ¤ê¤Ë»£±Æ¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÁêËÀ¡Ù¤ÏµÓËÜ¤«¤é¿åÃ«¤µ¤ó¤È¤ÎÌÊÌ©¤ÊÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëºîÉÊ¡£¿åÃ«¤µ¤ó¤Ï¥Æ¥ìÄ«Â¦¤ä¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤âÇ®¿´¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢»£±Æ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ìà¿ù²¼±¦µþá¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡×¡Ê¥É¥é¥Þ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÂ¾¤Î£±£°·î´ü¥É¥é¥Þ¤¬Â³¡¹¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ÁêËÀ¤ÏÃÙ¤á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥·¥ê¡¼¥º¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â»ö¼Â¡£¿åÃ«¤È»ûÏÆ¤Ïà£·£³ºÐ¡õ£¶£³ºÐ¥³¥ó¥Óá¤À¤±¤Ë¡¢½ª¤ï¤ê¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Åö¤Î¿åÃ«¤ÏµÕ¤Ë¾ðÇ®¤òÇ³¤¨¾å¤¬¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢£··î´ü¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤ÎÍò¡¦ÁêÍÕ²íµª¡¢Âç¿¹ÆîÊþ¡¢¾¾²¼Æà½ï¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤Î¡ÖÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ££Ó£Ó£Â£Ã¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡×¤À¡£¡ÖÁêËÀ¡×¤ÈÆ±¤¸à¥Æ¥ìÄ«¿åÍË¸á¸å£¹»þ¤Î·º»ö¥É¥é¥Þá¡££´·î´ü¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¸µ£Ö£¶¡¦°æ¥Î¸¶²÷É§¼ç±é¡ÖÆÃÁÜ£¹¡×¤¬ÄÌ»»£²£°ºîÌÜ¤Ç´°·ë¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸ÏÈ¤À¡£
¡Ö¡ØÂçÄÉÀ×¡½¡½¡Ù¤Ï¡ØÁêËÀ¡Ù¤ÈÆ±¤¸à·Ù»ëÄ£¤â¤Îá¤È¤·¤Æº£Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£½é²óÊüÁ÷¤ÇÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨£¹¡¦£·¡ó¤òµÏ¿¤·¡¢£²£°ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè£·ÏÃ¤â£¸¡¦£¶¡ó¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿åÃ«¤µ¤ó¤Ï¥Æ¥ìÄ«¤ÎÈÖÁÈ¥·¥Õ¥È¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¼«¿È¤â¥Æ¥ìÄ«¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¼«Éé¤¬¤¢¤ê¡¢à¿ô»ú¤ÇÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤á¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡×¡Ê¥Æ¥ìÄ«´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¾ðÇ®¤ò¤«¤Î©¤Æ¤ëÊÌ¤ÎÍýÍ³¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ïà£³ÂåÌÜ¤ÎÁêËÀá¤òÌ³¤á¤¿ÇÐÍ¥¡¦À®µÜ´²µ®¡Ê£´£²¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤À¡£
¡¡À®µÜ¤Ï£ó£å£á£ó£ï£î£±£±¤«¤é£±£³¤Ë½Ð±é¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÁÇ¼Á¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿åÃ«¤ÏÅö½é£²Ç¯´Ö¤Î½Ð±é¤À¤Ã¤¿Í½Äê¤ò¡¢£±Ç¯±äÄ¹¤µ¤»¤Æ£³¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÀ®µÜ¤ÏÁêËÀ¤òÂ´¶È¤·¤¿ÍâÇ¯¤Î£²£°£±£¶Ç¯¤Ë½µ´©»ïÊóÆ»¤Ê¤É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ÝÇ½³¦¤òÅÅ·â°úÂà¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯£³·î¤ÎÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¼Â¤Ë£¸Ç¯¤Ö¤ê¤ËÇÐÍ¥¶È¤ËÉüµ¢¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤±éµ»¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡ÖÀ®µÜ¤µ¤ó¤Î±éµ»¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¿åÃ«¤µ¤ó¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÇÐÍ¥Éüµ¢¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½Ð±é¤Ø¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯Éüµ¢¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡ØÁêËÀ¡Ù¤ËÃ±È¯½Ð±é¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£À®µÜ¤µ¤ó¤¬²áµî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿²ó¤¬ºÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢£Ô£Ö£å£ò¤Ê¤É¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¤´Ö¤ÎÈ¿±þ¤â¹¥É¾¤Ç¡¢ÁêËÀ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¿åÃ«¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¡¢ÀáÌÜ¤Î»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ê»ëÄ°Î¨¤Ï´ØÅìÃÏ¶è¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë