「意外な道を歩む」世界的強豪を退団→５部移籍の“日本の宝石”に海外注目「『マドリーの有望株』という華やかなレッテルを剥がされ…」
スペイン２部のレガネスは８月21日、５部を戦うBチームにMF中井卓大が加入したと発表した。
９歳で世界的強豪のレアル・マドリーのカンテラ（下部組織）に入り、“ピピ”の愛称で注目を浴びてきた中井は、厳しい競争を勝ち抜き、マドリーのBチームまでは順調に昇格した。だが、Bチームでは出番を得られず、ここ２シーズンはレンタルでプレーしていた。
そんな“日本の宝石”のマドリー退団に注目したのが韓国メディア『OSEN』だ。「中井卓大、レアル・マドリーのユース時代を終えスペイン５部リーグへ移籍」を見出しを打ち、次のように報じた。
「レアル・マドリー下部組織出身の日本人MF、中井卓大は、意外な道を歩み始めた。スペイン５部リーグのレガネスBに移籍し、新たな挑戦に乗り出すのだ」
同メディアは「『レアル・マドリーの有望株』という華やかなレッテルを剥がされた中井は、スペインの下部リーグで再起のチャンスを掴めるのか？ 彼の新たな挑戦に注目が集まっている」と続けた。
ややキャリアが停滞してしまったが、まだ21歳。まずはレガネスでトップチーム昇格を目指したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】なぜレガネスは４部で７試合０G０Aの中井卓大を獲得したのか「際立っているのが…」
