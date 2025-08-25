「日本は狂気の沙汰だ」「１人を除いてすべて欧州組か？」日本代表の“凄まじい選手層”に韓国メディアが驚愕！「W杯優勝も夢物語でない」
森保一監督が率いる日本代表は、2026年の北中米ワールドカップで優勝を目標に掲げている。欧州のトップリーグで活躍する選手をずらりと揃え、層も厚い。
そんな森保ジャパンの充実ぶりについて報じたのが、韓国のメディア『Xports News』だ。「日本は狂気の沙汰だ！ GK １人を除いてすべて欧州組か。ワールドカップ優勝も夢物語でない」と見出しを打ち、次のように伝えた。
「日本代表はメンバーの大半を欧州組で埋める可能性がある。『日本代表がワールドカップ優勝のポテンシャルを秘めている』と称賛する声は、単なる空論ではないことは明らかだ」
同メディアは、日本のメンバーについて、「イングランド、ドイツ、スペイン、ベルギー、スイス、デンマーク、スコットランドなど様々なリーグで活躍する選手たちで溢れている。GKの大迫敬介を除いて全ポジションを欧州組で構成できる水準だ」と驚嘆。「実際に今シーズン、ヨーロッパの主要リーグでプレーする日本選手は120人以上であることが分かった」と続けた。
そして、「日本国内では、１年後に開催される北中米ワールドカップにJリーグ選手が１人も選出されないかもしれないという予測さえある。これは、ヨーロッパでプレーする日本人選手の多さを物語っている」とし、こう締め括っている。
「ヨーロッパにコンスタントに選手を派遣してきた日本サッカーは、近年その成果を着実に得ている。欧州組だけのチーム編成でW杯に出場するのも、もはや遠い夢ではない」
森保ジャパンの凄まじい選手層に驚愕しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
