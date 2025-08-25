シンガー・ソングライターのピコ太郎（自称62）が大ヒット曲「PPAP」をYouTubeに投稿してからきょう25日で9年を迎え、1年後の10周年に向けたプロジェクト「Tottemo Release 80・8」を発表した。このほど都内で取材会を開き、詳細を明かした。

同曲で使用したリズムマシン「TR―808」にちなみ、来年の8月25日までに80・8曲を配信する。異例のペースに「よく考えたら無理なんですよ。正直言うともう疲弊してる」と本音がポロリ。「ゴールできるか分かりません。でもとりあえず走ります。最後までいけたら“頑張ったね”と24時間マラソンくらい褒めてほしい」と呼びかけた。第1弾として、25日に「Shin―Pen―Pineapple―Apple―Pen」など5曲をリリースする。

気になるのが「0・8曲」という数字。「TR―808の8080にしたかったんですけど、808曲はさすがに無理。1という概念を考え直したい」と経緯を説明。楽曲製作にAIを活用するピコ太郎だが「AIを使ってAIに書いてないことをやってみる。AIを使い倒して遊んで、おもちゃにしたいですね。僕ら今、AIにおもちゃにされてるんで。そろそろおもちゃにしてもいいんじゃないかなと」と遊び心満載。「0・8曲のリリースは後半になると思う。“0・8って何？”と怒って待っていただければ」と呼びかけた。