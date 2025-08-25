プラスチックごみによる環境破壊に歯止めをかけられるのか。

国際社会はその岐路に立たされていると言えよう。各国は早期に交渉を再開し、着地点を探らねばならない。

プラスチックごみによる環境汚染を防止する、初の国際条約作りが暗礁に乗り上げている。１８４の国と地域が参加した政府間交渉は合意に至らないまま閉会した。再開の時期は決まっていない。

２０２２年から続く交渉は、昨年末が期限だった。韓国で開催された前回会合が不調に終わり、延長戦とされた会合が今回、スイスで開かれたが、再び合意が先送りされた。交渉の行方は厳しい状況にあると言わざるを得ない。

世界のプラスチック生産量は、１９年時点で年４億６０００万トンに上る。その８割近くが廃棄され、２２００万トンが海や川などに流出したと推計されている。

細かく砕けたプラスチックが、魚介類を通じて人体に取り込まれる健康被害への懸念もある。

プラスチックの使用量は、６０年までに現在の３倍に増える見通しだ。自然界で分解されないプラスチックごみによる汚染は、国境を越えて拡大している。環境を守るためには、各国が協調して対策に取り組むことが欠かせない。

交渉の焦点は、プラスチックの生産量や使用する化学物質の規制を条約に盛り込むかどうかだ。

環境保護への意識が高い欧州や、漂着ごみの被害を受ける島嶼（とうしょ）国などは導入にこだわった。

これに対し、産油国のサウジアラビアやロシアなどは反対を貫いた。プラスチックの主原料である原油の輸出減を恐れたためだ。環境問題に後ろ向きな米トランプ政権も産油国を後押しした。

世界中の国が加わる環境関連の条約策定は全会一致が原則だ。生産段階の規制が困難であるなら、廃棄の管理やリサイクルの強化など、意見の隔たりが少ない部分から合意する方法も一案だろう。

日本は世界有数のプラスチック消費国で、漂着ごみの被害も受けている。条約策定に果たすべき役割と責任は大きい。今回、日本政府は各国の調整に奔走し、国際的な評価を高めた。今後も合意を促す努力を続けてもらいたい。

対策が遅れれば、その間に環境汚染は拡大を続け、将来にツケを回すことになる。交渉の決裂は避けなければならない。

条約の策定とは別に、それぞれの国で独自の対策を講じることも重要だ。プラスチックに代わる素材の開発も進めてほしい。