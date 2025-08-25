ガソリン税の暫定税率の廃止を巡る与野党の協議が本格化している。

約１兆円の税収減を賄う代替財源を確保し、また脱炭素にも逆行しない、新たな制度作りを進めるべきだ。

自民、公明、立憲民主など与野党６党は、先月末、ガソリン税の暫定税率を年内に廃止することで合意した。現在、実務者の協議で具体策を検討している。

ガソリンの暫定税率が始まったのは１９７４年だ。道路整備の財源が不足したため、２年間の時限措置として税収を増やしたが、その後も延長を繰り返してきた。

道路特定財源制度の廃止に伴い２００９年から一般財源化されたが、暫定税率の仕組みは大枠で変わっていない。現在、１リットル当たり２８・７円の基本分に、２５・１円の暫定分が上乗せされている。

地球温暖化など新たな懸案に取り組む上で、半世紀も続けてきた「暫定」の枠組みは、変えるべき時期には来ているのだろう。

だが、廃止に伴って対処すべき課題は多い。焦点は、年間１兆円規模とされる税収減を賄う代替財源をどうするかである。

自公は恒久財源が必要と主張する。これに対し、立民は税収の上振れなどの活用を提案した。国民民主は基礎的財政収支の黒字分を使えば代替財源は不要、との立場だ。与野党の隔たりは大きい。

国の借金は１３００兆円を超え、主要な先進国の中で最悪の状態にある。この現実を踏まえれば、恒久的な財源は必須だ。

ガソリン税収は、一般財源化された後も、道路整備などの費用に使われているのは変わらない。代替財源がないままでは、道路建設や維持の費用も削減される、との懸念が強まるのではないか。

また、減税でガソリンの消費量が増え、エコカーなどの普及が妨げられれば、脱炭素化の流れに逆行することになる。国際競争力の低下にもつながりかねない。

暫定税率の廃止に当たっては、電気自動車（ＥＶ）の普及など脱炭素化を進める施策と合わせ、自動車関係の税制全体を見直す中で検討してもらいたい。

軽油に適用される暫定税率の扱いも論点である。廃止すれば、約５０００億円の地方税収に影響が及ぶことになるからだ。

政府は円安などによるエネルギー価格の高騰を受け、２２年から激変緩和措置として、ガソリン価格を下げる補助制度を始めた。現在も続けている。暫定税率の廃止へと移行する過程で市場の混乱を防ぐ施策も必要になる。