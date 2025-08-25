今年度で終了する戦没者遺族が戦地を巡る「慰霊友好親善事業」について、主催する日本遺族会が、来年３月の最後の訪問地にミャンマーを選んだことがわかった。

政情不安のため同国での実施は見送られてきたが、慰霊を望む遺族が多く、地域を絞って約６年ぶりに訪問することを決めた。

事業は１９９１年に始まり、２０２４年度までに国内外の各地で計４５１回実施され、延べ１万６３２０人が参加した。ただ、遺族の高齢化が進んだことを受け、今年度限りで終了することが決まっている。

約１３万７０００人が戦没したミャンマーではこれまでに４１回行われてきたが、遺族会は軍事クーデターによる政情不安のため１９年１２月の実施を最後に見合わせてきた。だが、状況が落ち着いてきたとして、ヤンゴンなど２地域に限定して実施することを決めた。

遺族会は当初、最終訪問地をフィリピンとする予定だった。ただ、今年６月の戦地の海域を巡る「洋上慰霊」に同国の戦没者遺族が１００人以上も参加したため、希望者が多かったミャンマーに変更したという。

ミャンマーでは遺族らからの寄付金で小学校３校が設立されており、今回の訪問では現地の子どもたちとの交流も予定されている。日本遺族会の担当者は「事業の集大成として、慰霊だけでなく、次世代との交流も図りたい」と話す。