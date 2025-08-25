日本とインド両政府の「安全保障協力に関する共同宣言」の改定案が判明した。

経済安保や防衛産業、サイバー分野などでの連携を新たに盛り込む。

複数の政府関係者が明らかにした。石破首相と来日するインドのモディ首相が２９日に会談し、改定文書を交換する予定だ。共同宣言は２００８年に署名されており、改定により、約１７年の間に新たに生じた安保上の課題に両国で結束して対応する。

経済安保では、重要鉱物を含むサプライチェーン（供給網）強化や、「経済的威圧」への対応で協力することを新たに明記する。中国がレアアース（希土類）の輸出規制を武器としていることが念頭にある。

防衛産業では、装備品や技術の共同開発・生産で協力することを記載する。サイバー分野などの新領域や、人工知能（ＡＩ）や半導体といった今後の戦い方に影響を与えるような分野での共同研究開発、産官学連携の推進も盛り込む考えだ。

２１年に発効した「物品役務相互提供協定（ＡＣＳＡ）」の有効活用にも触れるほか、化学兵器や生物兵器への防御での協力も模索する。

改定では、日米豪印４か国による協力枠組み「Ｑｕａｄ（クアッド）」の深化など、日印両国が続けてきた協力や対話の枠組みの強化も打ち出す。

日印の間に位置する南シナ海などで威圧的な行動を繰り返す中国を意識したもので、法の支配に基づく海洋秩序に向けた取り組みの重要性を強調する。