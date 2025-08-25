神戸市中央区のマンションで住人の会社員片山恵さん（２４）が刺殺された事件で、殺人容疑で逮捕された会社員谷本将志容疑者（３５）（東京都新宿区）が事件３日前の１７日から同市中央区内のホテルに宿泊していたことが、捜査関係者への取材でわかった。

片山さんについて「全く知らない人です」と供述していることも判明。兵庫県警は、片山さんを狙った経緯を詳しく調べる。

谷本容疑者の逮捕容疑は２０日午後７時２２分頃、同区磯辺通のマンションのエレベーター内で、片山さんの胸などをナイフで複数回刺して失血死させた疑い。県警によると、２人の接点は確認されていないという。

捜査関係者によると、谷本容疑者は１７日、片山さんの職場近くのホテルにチェックインし、２０日まで宿泊予定だった。だが、事件直後に現場マンションから新神戸駅に向かい、新幹線で東京方面に移動していた。

片山さんは２０日午後６時３０分頃に勤務先を出た後、電車に乗るなどして午後７時２０分頃に自宅マンションに到着した。道中の複数の防犯カメラには谷本容疑者とみられる男が約５０分間、片山さんの後を歩く様子が映っていたという。

谷本容疑者は２２日夕、東京都奥多摩町内で警視庁の捜査員に身柄を確保された。約８００メートル北西の民家の防犯カメラには約２０分前、上下黒っぽい服装で東方向へ歩く谷本容疑者とみられる男の姿が記録されていた。

確保された現場付近に住む男性（６７）は同日午後４時過ぎ、自宅前の路上で警察官１５人ほどが谷本容疑者を取り囲む様子を目撃した。谷本容疑者は１５分以上にわたって柵に押さえつけられた後、警察車両で連行されたといい、「なぜ奥多摩まで来たのか不思議だが確保されてよかった」と話した。

県警は２４日、谷本容疑者を殺人容疑で神戸地検に送検した。