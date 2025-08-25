ÂçÇ®¶¸¡ªÝ¯ºä46¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ªÆü¡¡¾¾ÅÄÎ¤Æà¡ÖÝ¯ºä¤ÎºÇ¹âÃÏÅÀ¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¡×²áµîºÇÂçÆ°°÷¥Þ¡¼¥¯
Ý¯ºä46¤¬24Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç¡ÖÝ¯ºä46 5th TOUR 2025¡¡¡ÈAddiction¡É¡×ºÇ½ªÆü¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Æ±½ê¤Ç¤Ï2Æü´Ö¤Ç·×8Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡¢Ç®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿Ç÷ÎÏ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡ÖÝ¯ºä¤ÎºÇ¹âÃÏÅÀ¡×¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡£
¹ë²Ú°¼à¥¡Ê¤±¤ó¤é¤ó¡Ë¥·¥ç¡¼¤Ç¡¢¼«¿È½é¤Îµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤òÂçÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£ËÁÆ¬¤«¤éÂçÊ®¿å¤¬¾å¤¬¤ê¡¢±Ñ¸ì¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤È¤È¤â¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖAddiction¡×¤ÇËë³«¤±¤·¡¢»³ùõÅ·¡Ê19¡Ë¤Ï¡ÖBuddies¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë½àÈ÷¤¤¤¤¤«¡ª¡×¡¢Æ£µÈ²ÆÎë¡Ê23¡Ë¤Ï¡Öµþ¥»¥é¹Ô¤¯¤¾¡¼¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤¿¡£
¥¥ã¥×¥Æ¥ó¾¾ÅÄÎ¤Æà¡Ê25¡Ë¤Ï²ñ¾ì¤ò¸«ÅÏ¤·¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤³¤Îµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Æ¤ëÆü¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ÀäÂÐ¤Ë¸å²ù¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡£Ý¯ºä¤ÎºÇ¹âÃÏÅÀ¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡£Âçºå½Ð¿È¤Î»³ùõ¤Ï¡ÖÝ¯ºä46¤ÎËÜµ¤¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡Ý¯ºä¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤·¤¿¤éµö¤·¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
20Ç¯¤Ë²þÌ¾¤·º£Ç¯5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡ÖÝ¯ºä¤ÎºÇ¹âÃÏÅÀ¤Ø¡£¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·Ç¤²¡¢ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÏÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô11¸ø±é¤Ç·×26Ëü¿Í¤òÇ®¶¸¤µ¤»¡¢²áµîºÇÂçÆ°°÷¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Æ±¸ø±é¤â½øÈ×¤ÎMC°Ê¹ß¡¢ËÜÊÔºÇ¸å¤Þ¤Ç2»þ´Ö°Ê¾å¤Ö¤ÃÄÌ¤·¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·°µÅÝ¡£4·î²ÃÆþ¤Î»Í´üÀ¸¤â¡Ö»à¤ó¤À¤Õ¤ê¡×¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¡¢ÂçÉñÂæ¤ËÆ²¡¹¤ÈÎ©¤Ã¤¿¡£
¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö²þÌ¾¤·¤ÆÁ°¤¬¸«¤¨¤Å¤é¤¤¤È¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Äü¤á¤ºÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤éº£¤¬¤¢¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤ÈBuddies¤¬»×¤¤¹ç¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¥É¡¼¥à¤Ë¤âÎ©¤Æ¤¿¡£Ý¯ºä¤é¤·¤µ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÌµÎÌ¡£¥µ¥¯¥é¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿²ñ¾ì¤ò¸«ÅÏ¤·¡Ö¤Þ¤¿µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¡£¡Ú¶ÌÍø¼ë²»¡Û