厨房に立つ北岡店長（左奥）＝７月３１日、相模原市中央区

不登校経験などさまざまな事情を抱える生徒を見守ってきた元教諭の石田直樹さん（６０）が、相模原市中央区に子ども食堂・ラウンジ「マルカート」をオープンした。店長を含めスタッフは全てボランティアで、かつての教え子の高校１年生が中心だ。石田さんは「生徒たちの成長を、これからずっと見届けられることにワクワクしている」と喜ぶ。

石田さんは２０２０年４月から５年間、相模原市立中央中学校の「校内個別支援室」を担当した。今年３月末に早期退職し、運営団体「未来への一皿」を設立。退職金約２００万円で賃貸物件を改装し、マルカートを６月２５日にオープンした。

同支援室で寄り添った昨年度卒業生からの「家と学校以外にも居場所がほしい」という声に応えるため、開設を決断した。石田さんは「教師時代は卒業後、生徒の成長を見守れなかった」と振り返る。

店長を務める高校１年生の北岡奏翔さん（１６）は「普通に」話せるようになったという。「中学時代は無口だったが、ここへ通い、自分から話しかけられるようになった。睡眠時間もバラバラだったが、生活リズムが整った。楽しい」と笑顔を見せた。

マルカートでは無料で朝食、夕食などの提供や学習支援を行っている。心理的サポートとしても児童生徒や保護者はカウンセリングを受けられる。小学５年生〜高校３年生が対象。登録者は２０人、利用者は２００人を超えたという。