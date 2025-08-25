映画監督のジョニー・トー氏が始球式

プロ野球の始球式に現れた世界的大物に注目が集まっている。24日にエスコンフィールドで行われた日本ハム―ソフトバンク戦での出来事。ネット上のファンからは「嘘だろ！」「え、なんで？！」と仰天する様子の声が上がった。

意外な組み合わせだ。白と青のユニホームを身にまとい、マウンドに上がったのは映画監督のジョニー・トー氏。振りかぶって投げたボールはホームベースの手前で数回バウンドしながら捕手のミットへ。投球後は、歓声に応えるように両手を挙げ、笑顔でお辞儀をしていた。

まさかの大物登場にX上のファンも騒然。「嘘だろ！ 初めての生ジョニー・トー監督がピッチングなんて！」「まってジョニー・トー？！」「行けばよかった！」「どういう事？？？？」「え、なんで？！」「ジョニー・トーが来てて目を疑った」「たいへんたいへんたいへんたい！ 今日のエスコンの始球式ジョニー・トーだったって！」などと仰天した声が上がっている。

トー氏は香港生まれの70歳。2006年に上映された「エレクション」はカンヌ国際映画祭のパルム・ドール候補になるなど、国際的にも注目されている映画監督の一人だ。

試合は日本ハム・伊藤、ソフトバンク・モイネロの両エースによる白熱した投手戦に。延長10回、奈良間の適時打で日本ハムが1-0でサヨナラ勝利している。



