【しまむらの1,000円台トップス】が優秀！「立体的な生地感が高見え」「羽織りでも1枚でも◎」

コスパも着回し力も欲しいなら【しまむら】の1,000円台トップスにぜひ注目を。今回は、しまラーさんが実際に購入した「優秀トップス」の魅力を、その着こなしアイデアとともにお届けします。毎日のコーデにすぐ取り入れたくなる、お気に入りの一枚がきっと見つかるはず。

立体フリルが映える！ 上品クリームイエローのブラウス

【しまむら】「サッカーカタフリルノースリBL」\1,639（税込）

「立体的な生地感が高見え」とインフルエンサー@marino12131さんも太鼓判を押す、サッカー素材のノースリーブブラウス。黄みを抑えたクリームイエローが上品で、甘さと爽やかさを兼ね備えた一枚になっています。フリルがきいているのでボトムスとのワンツーでまとめてもさみしくならず、手抜き感なしのおしゃれスタイルに仕上がるはず。

甘めブラウスを引き締めるストライプパンツとの組み合わせ

甘めブラウスを大人っぽく着たい日は、あえてストライプパンツでシャープに。クリームイエローのフリルが映えて、軽やかさと華やぎを両立できます。ワイヤー風のバッグとメタリックサンダルで、夏らしい抜け感もプラス。裾のフリルがお腹まわりをさりげなくカバーしつつ、ストライプで縦ラインを強調するおかげで、スタイルアップも叶いそうです。

軽やかシアーで涼しげ！ 羽織るのもOKなブラウス

【しまむら】「ギャザーボイルブラウス」\1,639（税込）

@marino12131さんが「ナチュラルな柔らかシアーで羽織や1枚でも着やすい」とコメントしている、着回し力に期待大な一枚。程よい透け感が軽やかで、キーネックが顔まわりもすっきり見せてくれそう。ふんわり袖のギャザーが、女性らしさを添えてくれるのも魅力です。

花柄パンツで優し気な淡色コーデを楽しんで

羽織りとしても活用できるゆったりシルエットのギャザーブラウスは、冷房対策にも心強い一枚。ほんのり透ける軽やかな素材感が涼しげで、花柄パンツを合わせればフェミニン度がアップ。ゴールド小物を添えて、リラックス感の中に華やぎをプラスした大人の夏コーデに導くのもおすすめです。

writer：Sara.K