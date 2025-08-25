『24時間テレビ』氷川きよし、生合唱プロジェクト進行中 きょう25日は生放送ジャック
日本テレビ系『24時間テレビ48』（8月30日、31日）でチャリティーパートナーを務める、歌手・氷川きよしの企画速報が25日、到着した。
【番組カット】参加者と真摯に向き合う氷川きよし
「歌に救われ、支えられて、歌によって生かされた人生」と語る氷川は、「氷川きよしと歌おう！『あなたのことを教えて』生合唱プロジェクト」と題し、生きづらさを抱える人に寄り添い、国技館でともに歌を届ける。
多忙なスケジュールの中、応募者と時間が許す限り対話する氷川。「あなたのことを教えて」というテーマのもと、実際に自宅にうかがうなどして、参加者の悩みや葛藤、そして今回の合唱企画によせる熱い想いを聞いた。
参加者との初めての合唱練習では、リモートインタビューをした人と初めて対面し、感動する場面も。練習に集まった人たちは緊張する人、氷川に会える喜びを口にする人などさまざま。参加者同士もこの日が初対面で、合唱に対して自信がないと不安がる人もいたが、初めて声を合わせ、歌ってみると、練習１回目にして、好感触だった。ひとり一人の想いが美しい歌声となり、氷川も参加者も笑顔になった。そのあとも熱気のこもった練習が続いた。
VTRのナレーションを担当するのは、俳優・木村多江。もちまえの柔らかな表現力で、心に寄り添う言葉を届ける。
また、氷川は国技館でも生歌を披露する予定。すでに発表されているのは、King ＆ Prince高橋海人（※高＝はしごだか）の企画「ボーダーレスLIVE」で歌うレディー・ガガの「Born This Way」。このほかにも、国技館で西田敏行さんの名曲「もしもピアノが弾けたなら」など、数々の名曲を歌唱する。
さらに、氷川はきょう25日放送の『ZIP!』『DayDay.』『ヒルナンデス!』『情報ライブ ミヤネ屋』『news every.』にも登場。ゲストとして生放送を盛り上げる。
