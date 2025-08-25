広瀬アリス、山下美月など――福田雄一監督最新作『新解釈・幕末伝』キャスト12人一斉解禁
福田雄一監督の最新作『新解釈・幕末伝』に、新たに12人の出演者が発表された。先日公開された“顔の隠れた”ビジュアルが話題を呼んだ本作だが、ついにそのキャストが明らかになった。最新映像も到着し、歴史の英雄たちが福田流にどう描かれるのか、期待が高まっている。
【画像】8月下旬発表予定のキャストの“顔隠し” ビジュアル
「ペリー来航」「尊王攘夷」「新撰組」「薩長同盟」――誰もが耳にしたことがある激動の【幕末】。だが、「幕末とはどんな時代か？」と聞かれると、意外に答えに詰まる人も多い。逸話やエピソードは知っていても、全体像を語るのは難しい時代だ。
そんな“知っているようで知らない幕末”を、福田雄一監督が独自の解釈で映画化する。『銀魂』シリーズや『新解釈・三國志』、『今日から俺は!!劇場版』など、数々の大ヒットを手がけてきたコメディ界の名手が、新たな幕末エンタメを描く。
主人公は幕末を代表する二人。坂本龍馬に扮するのは、喜劇も悲劇も自在にこなすムロツヨシ。そして西郷隆盛を演じるのは、怪演で観客を魅了し続ける佐藤二朗。福田作品を16年間支えてきた二人が、初のダブル主演を務める。
さらに、福田作品に欠かせない山田孝之も参戦。ムロ、佐藤、山田という“最強トリオ”が揃う奇跡のキャスティングが実現した。
■新キャスト一覧
坂本龍馬の妻・おりょう：広瀬アリス
勝海舟：渡部篤郎
岡田以蔵：岩田剛典
大久保利通：矢本悠馬
土方歳三：松山ケンイチ
三吉慎蔵：染谷将太
徳川慶喜：勝地涼
沖田総司：倉悠貴
オリジナルキャラ・くノ一茶屋店員：山下美月
後藤象二郎：賀来賢人
近藤勇：小手伸也
吉田松陰：高橋克実
幅広い世代の実力派から人気若手、そして福田組常連まで、多彩な顔ぶれが揃った。
解禁された＜日本の夜明けビジュアル＞では、坂本龍馬や西郷隆盛をはじめ幕末の英雄たちが一堂に会し、激動の時代に挑む決意を力強く表現。最新映像でも歴史を変えた者たちの姿が次々と切り取られ、早くも“福田流・幕末”の熱気が伝わってくる。
彼らは本当に英雄だったのか？ 歴史ものの常識を覆す、新感覚の幕末エンタメが幕を開ける。
【画像】8月下旬発表予定のキャストの“顔隠し” ビジュアル
「ペリー来航」「尊王攘夷」「新撰組」「薩長同盟」――誰もが耳にしたことがある激動の【幕末】。だが、「幕末とはどんな時代か？」と聞かれると、意外に答えに詰まる人も多い。逸話やエピソードは知っていても、全体像を語るのは難しい時代だ。
主人公は幕末を代表する二人。坂本龍馬に扮するのは、喜劇も悲劇も自在にこなすムロツヨシ。そして西郷隆盛を演じるのは、怪演で観客を魅了し続ける佐藤二朗。福田作品を16年間支えてきた二人が、初のダブル主演を務める。
さらに、福田作品に欠かせない山田孝之も参戦。ムロ、佐藤、山田という“最強トリオ”が揃う奇跡のキャスティングが実現した。
■新キャスト一覧
坂本龍馬の妻・おりょう：広瀬アリス
勝海舟：渡部篤郎
岡田以蔵：岩田剛典
大久保利通：矢本悠馬
土方歳三：松山ケンイチ
三吉慎蔵：染谷将太
徳川慶喜：勝地涼
沖田総司：倉悠貴
オリジナルキャラ・くノ一茶屋店員：山下美月
後藤象二郎：賀来賢人
近藤勇：小手伸也
吉田松陰：高橋克実
幅広い世代の実力派から人気若手、そして福田組常連まで、多彩な顔ぶれが揃った。
解禁された＜日本の夜明けビジュアル＞では、坂本龍馬や西郷隆盛をはじめ幕末の英雄たちが一堂に会し、激動の時代に挑む決意を力強く表現。最新映像でも歴史を変えた者たちの姿が次々と切り取られ、早くも“福田流・幕末”の熱気が伝わってくる。
彼らは本当に英雄だったのか？ 歴史ものの常識を覆す、新感覚の幕末エンタメが幕を開ける。