脅威となった久保が２点を演出！ソシエダは２点差を追いつくもエスパニョールと２−２、２試合連続のドロー
現地８月24日に開催されたラ・リーガ第２節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダがエスパニョールとホームで対戦した。
１−１で引き分けた開幕節のバレンシア戦でゴラッソを叩き込んだ久保は、いつも通り４−３−３の右ウイングで先発出場を果たした。
立ち上がりから攻め込んだソシエダは８分、状態のいい久保にチャンスが訪れるも、右足のシュートはGKの正面を突く。
すると10分、カウンターからミジャにダイビングヘッドを決められ、先制を許す。
その後はやや停滞したなか、30分には右ウイングのバレネチェアのクロスに、オジャルサバルがヘッドで合わせるも、枠を捉えられない。
43分に、マルティンがエスポージトを倒してPKを献上。プアドのキックを一度はGKレミロが止めたものの、アランブルが先にペナルティエリアに入ったとして蹴り直しに。これをプアドに決められ、０−２とされる。
ソシエダがようやく１点を返したのは61分。ボールキープをした久保が起点となったカウンターアタックから、バレネチェアがニアサイドを射抜いてゴールをこじ開けた。
さらに69分、久保→オジャルサバルとつなぎ、最後は途中出場のオスカールソンがネットを揺らし、同点に追いつく。
73分にも入ったばかりのメンデスが裏抜けしてチャンスを迎えるも、シュートはGKの好セーブに阻まれる。
その後もホームチームが攻め込むも勝ち越し点を奪えず。２−２で終わり、２試合連続ドローとなった。
キレのあるキープを何度も披露した久保は相手の脅威となり、再三ファウルを受けながらも奮闘した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】久保の今季初ゴールは圧巻のゴラッソ！
【動画】久保の今季初ゴールは圧巻のゴラッソ！