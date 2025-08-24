家庭を顧みてくれない…。仕事人間すぎる夫に対する「妻のリアルな不満」
「家族のために働いている」――そう言う夫の気持ちは理解できる。でも、仕事ばかりで家庭を顧みない姿を見ていると、「じゃあ私や子どもは誰が守ってくれるの？」と感じてしまう瞬間、ありませんか？
結婚してから見えてくるのは、“経済的な安定だけでは埋められない心の距離”。今回は実際の妻たちの声を交えながら、仕事人間すぎる夫に抱えるリアルな不満をまとめました。今まさに悩んでいる人も、これから結婚を考えている人も、ぜひ一度立ち止まって読んでみてください。
休日も仕事優先で“家族時間ゼロ”
「結婚して５年、まともに旅行に行ったことがありません。休日も“急に呼ばれたから”と仕事ばかり。子どもは“パパはいつもいない”って言うようになりました」（35歳・会社員）
家事や育児を「忙しい」の一言で片づける
「夜中に子どもが熱を出しても、“明日会議だから寝る”と布団に直行。私は一晩中看病…。正直、“何のために一緒にいるんだろう”って思いました」（32歳・パート勤務）
仕事が理由で家庭のことを丸ごと妻に押しつけられるのは、本当にきついですよね？結婚したのに、まるで“ワンオペ”でシングルマザー状態。夫が「家族はサポート要員」と勘違いしていると、不満は積み重なり、やがて「一緒にいる意味って？」という根本的な疑問につながってしまいます。
「家族のため」という言葉がむしろ刺さる
「“君たちの生活を守るために働いてる”と言われても、私たちが欲しいのはブランドバッグや豪華な外食じゃなくて、一緒にご飯を食べる時間なんです」（37歳・専業主婦）
もちろん、収入は家庭を支える大事な要素。でも、“心の支え”が欠けたままでは幸せとは言えません。「家族のため」という言葉が、かえって“言い訳”に聞こえてしまうことも…。妻や子どもが本当に望んでいるのは、日常のなかで感じられる「一緒にいる安心感」なんですよね。
妻の立場からすると、仕事人間すぎる夫に抱くのは“生活は安定しているのに心が満たされない”という不満。働くこと自体は尊いけれど、それだけでは夫婦関係も家庭の絆も守れません。もし「最近うちの夫、家庭より仕事ばかりかも」と感じたら、勇気を出して正直な気持ちを伝えてみてください。そして、これから結婚を考えている人も、「家庭を大事にできる人かどうか」を見極めるのはとても大切な視点ですよ。
