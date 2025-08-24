お腹凹ませ＆姿勢改善！１日10セット【ウエスト−３cmをめざす】簡単エクササイズ
「ぽっこり下腹を何とかしたい」「お腹まわりだけ痩せにくい…」と悩む人におすすめなのが、ピラティスの簡単エクササイズ【ひざを立てたロールアップ・ダウン】。「腹直筋」や「腹斜筋」を効率良く強化できます。また、インナーマッスルを鍛えることにもなるので、ウエストのサイズダウンや姿勢改善に効果的です。
ひざを立てたロールアップ・ダウン
（１）両脚をにぎりこぶしひとつ分あけて座り、ひざとつま先の位置を合わせて骨盤を起こす
▲両腕は手のひらを向かい合わせにして胸の前に出します
（２）一旦息を吸って、息を吐きながら下腹についたライトが正面前方を照らすイメージでお腹を骨盤から首方向に順番に引き込むように背中を後方にゆっくり倒す
▲尾てい骨の上にある仙骨が床につくぐらいまで倒します。また、あごを引かないようにして、あごと首の間を卵１つ分ほど空けておきましょう
（３）一旦息を吸って、息を吐きながらゆっくりと右脚を斜め上方向に伸ばして、息を吸いながら戻す
（４）一旦息を吸って、息を吐きながらゆっくりと左脚を斜め上方向に伸ばして、息を吸いながら戻す
（３）、（４）の脚を斜め上方向に曲げ伸ばす動きを“左右交互に各10回を目標”に実践します。なお、実践中は背中が倒れたり、足の裏が浮いたり、肩の位置が上がったり、あごを引きすぎたりしないように注意してくださいね。＜ピラティス監修：KEI（インストラクター歴３年）＞